Daimler-Aktien nach Zahlen an der Spitze

Unter den Einzelwerten im Dax konnte Daimler die Anleger mit einem starken Quartal aufs Parkett locken, doch die Kauflaune verpuffte schnell. Zeitweise verteuerten sich die Papiere um bis zu drei Prozent. „Daimler erntet die Früchte aus der Erneuerung der E-Klasse und dessen steigendem Absatz in Kombination mit der Optimierung der Produktions- und Kostenstruktur“, sagte LBBW-Analyst Gerhard Wolf, der seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 80 Euro bestätigte. DZ-Bank-Analyst Michael Punzet erklärte, der starke Start von Daimler in das Jahr unterstreiche seine Kaufempfehlung. Allerdings habe Daimler noch nicht alle Details offengelegt.

Der Autobauer hatte im abgelaufenen Quartal seinen Betriebsgewinn, das EBIT, überraschend auf 4,01 Milliarden Euro von 2,15 Milliarden Euro erhöht. Für das erste Quartal hatten Analysten im Schnitt mit 3,05 Milliarden Euro gerechnet. Am Ende gingen die Scheine der Sternmarke 0,3 Prozent fester aus dem Handel. Im Windschatten folgten die Titel des Rivalen BMW, der zum Überholmanöver ansetzte. Es gelang die Zieleinfahrt mit einem Vorsprung von 0,9 Prozent.

Puma lädt an diesem Mittwoch zur Hauptversammlung. In Herzogenaurach wird die Stimmung unter den Aktionären gut sein, denn nach einer Durststrecke läuft es wieder gut für den Sportartikelhersteller. Die Dividende steigt um die Hälfte auf 75 Cent je Aktie. Firmenchef Björn Gulden konnte im vergangenen Jahr die Erlöse kräftig steigern, der Gewinn schoss um zwei Drittel auf 63 Millionen Euro in die Höhe. Das freut die Investoren, der Small-Cap verteuerte sich um 4,8 Prozent. Die Aktie des Fußballvereins Borussia Dortmund gewann im SDax knapp zwei Prozent, zeitweise war es bis zu zwei Prozent runtergegangen. Am gestrigen Abend war ein Sprengstoff am Mannschaftsbus explodiert, ein Spieler und ein Polizist wurden verletzt. Für die Täterschaft wird inzwischen im islamistischen Milieu ermittelt.