Dax Anleger begrüßen Chef-Debatte bei der Deutschen Bank – Dax legt zu

Spekulationen um einen Führungswechsel an der Spitze der Deutschen Bank verhelfen dem Geldhaus zu Kursgewinnen. Der Dax geht mit einem deutlichen Plus aus dem Handel.

FrankfurtDie Deutsche Bank sucht nach Informationen des Handelsblatts aus Finanzkreisen einen Ersatz für CEO John Cryan. Wegen der anhaltend schlechten Geschäfte bei Deutschlands größtem Geldhaus gebe es eine Auseinandersetzung zwischen dem 57-jährigen Briten und Aufsichtsratschef Paul Achleitner. Zunächst hatte die britische Zeitung „Times“ darüber berichtet. Die Deutsche Bank kommentierte die Informationen nicht.

Die Deutsche Bank-Aktie stieg in Folge um bis zu drei Prozent und notierte bei Handelsschluss 1,1 Prozent fester. Über die Nachhaltigkeit des Kursplus sind sich Anleger uneinig. „Auf der einen Seite herrscht Erleichterung darüber, dass das Thema Cryan-Nachfolge bei der Deutschen Bank nun offenbar endlich angepackt wird.

Auf der anderen Seite stellen sich Anleger jetzt die Frage, wer kommt“, sagte Aktienanalyst Heino Ruland von Ruland Research. Die Deutsche Bank müsse schleunigst Ruhe hineinbringen und die Firmenspitze einschneidend verändern.

Auch Konzernchef Cryan weiß, wie schwierig die Lage ist: „Ich bin selbst einer dieser Kritiker und extrem ungeduldig“, sagte Cryan kürzlich bei einer Veranstaltung in Austin, Texas. „Aber einen Öltanker zu wenden, benötigt eben seine Zeit.“

„Beste Laune“ – Deutsche Aktien folgen US-Werten

Dax im Aufwind

Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage haben sich die Dax-Anleger am Dienstag aus der Deckung gewagt. Denn: Es besteht wieder Hoffnung auf eine friedliche Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Der deutsche Leitindex ging mit einem Plus von 1,6 Prozent aus dem Handel. Für die zweite Frankfurter Reihe, den MDax, ging es 1,4 Prozent bergauf. Der paneuropäische EuroStoxx gewann 1,2 Prozent.

„Die Verhandlungen zwischen Washington und Peking zum Thema Außenhandel werden als Fortschritt angesehen“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. „Sie geben den Märkten die Hoffnung zurück, dass ein Handelskrieg am Ende doch noch vermieden werden kann.“ Die Ankündigung der USA, Zölle auf chinesische Produkte zu erheben, und entsprechende Gegenmaßnahmen aus China hatten die Börsen in den vergangenen Tagen weltweit auf Talfahrt geschickt.

Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel hält ein „Happy End“ für den Dax noch vor Ostern für möglich. Trotz zuletzt hoher Verluste sei der Index noch nicht aus dem seit neun Jahren gültigen Aufwärtstrend gefallen. Damit könne sich nun ein „fast schon klassisches Erholungsszenario anbahnen“.

Auch der Handel an der New Yorker Wall Street lief positiv an: Dow Jones & Co. starteten mit einem Plus in den Handel.