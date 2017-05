Ampel vor der Commerzbank „Angesichts der niedrigen Renditen am Geld- und Anleihemarkt fehlen die Alternativen zu Aktien“, sagt Aktienanalyst Andreas Hürkamp von der Commerzbank. (Foto: Imago)

FrankfurtRekorde, Rekorde! An zehn von 14 Handelstagen hat der Dax seit der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen am 24. April auf rekordhohen Ständen geschlossen. Dabei fielen die Zuwächse zwar zuletzt immer geringer aus, und sein im Tagesverlauf erreichtes Allzeithoch von 12.783 Zählern am vergangenen Dienstag konnte der Dax zuletzt nicht mehr erreichen.

Am Freitag schaffte er aber mit 12.770 Punkten ein weiteres Schlusshoch. Dass die Anleger trotz des enormen Dax-Zuwachses von mehr als 20 Prozent seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im November kaum Gewinne mitnehmen, wertet Andreas Hürkamp, Aktienstratege bei der Commerzbank, als positives Zeichen für den Aktienmarkt.

Viele andere Analysten sehen das ähnlich und bescheinigen dem Dax zumindest moderates weiteres Aufwärtspotenzial. „Nach der Frankreich-Wahl stehen alle Ampeln auf grün“, sagt Patrick Harms von der HSH Nordbank. Mit der Wahl des sozialliberalen und Europa-freundlichen Emmanuel Macron am vergangenen Sonntag reduziere sich das „politische Risiko in Europa spürbar“, meint auch Felix Herrmann, Kapitalmarktstratege bei Blackrock.

Meilensteine des Dax 1. Juli 1988 Der Dax wird aus der Taufe gehoben. Basis der Berechnung ist der 30. Dezember 1987 mit einem Wert von 1.000 Punkten.



18. November 1996 Bei der Privatisierung der Deutschen Telekom wird die T-Aktie als Volksaktie vermarktet. Das Interesse der Öffentlichkeit am Dax nimmt dramatisch zu.

7. März 2000 Der Dax erreicht ein Rekordhoch von 8136,16 Punkten. Händler begründen die Euphorie mit Fusionsfieber. Ein geplanter Zusammenschluss der Deutschen mit der Dresdner Bank scheitert aber. Die Dresdner Bank geht an die Allianz, die sie im Mai 2009 an die Commerzbank weiterreicht.



12. März 2000 Auf dem Höhepunkt der Börseneuphorie wird die Chip-Tochter von Siemens, Infineon, zu einem Emissionspreis von 35 Euro an den Anleger gebracht. Die Platzierung ist 33fach überzeichnet. Beim Börsendebüt am nächsten Tag erreicht die Aktie in der Spitze knapp 85 Euro. Heute notieren die Infineon-Titel bei 6,60 Euro. Danach beginnt eine langjährige Abwärtsbewegung, die von den Anschlägen in New York und Washington am 11. September 2001 verschärft wird.



12. März 2003 Der Dax rutscht unter 2200 Punkte und notiert damit so tief wie zuletzt im November 1995. Im Laufe des Jahres dreht er. Mit der Erholung der Weltwirtschaft in den Folgejahren wächst auch das Vertrauen in die Gewinnentwicklung der Unternehmen wieder.



13. Juli 2007 Mit 8.152 Zählern setzt der Dax einen neuen Meilenstein. Trotz erster Bankenpleiten und Notoperationen der EZB am Geldmarkt hält sich der Dax zu Beginn des Krisenjahres 2008 über 8000 Zählern. Doch ab dann geht es bergab.



21. Januar 2008 Der Absturz des Immobilienfinanzierers Hypo Real Estate leitet die Talfahrt des Dax ein. Am 21. Januar fällt der Index um mehr als 500 Zähler oder sieben Prozent auf 6790 Punkte.

9. März 2009 Die Krise der Banken hat Tribut gefordert: Mit 3588 Punkten erreicht der Dax zeitweise den niedrigsten Stand seit Oktober 2003. Doch es gibt Hoffnung. Denn nur wenige Tage später wirft die Fed die Notenpresse an. Von nun an geht es bergauf.

25. Oktober 2013 Der Dax schafft zum ersten Mal in seiner Geschichte den Sprung über die Marke von 9000 Punkten.

5. Juni 2014 Erstmals in seiner Historie ist der Dax fünfstellig. Um 14:33 Uhr knackt der deutsche Leitindex die magische Marke und steigt bis auf 10.014 Punkte .

22. Januar 2015 EZB-Präsident Mario Draghi beschließt ein Anleihekaufprogramm im Stile der Federal Reserve. Die Zentralbank wird bis September 2016 Staats- und Unternehmensanleihen im Wert von 60 Millionen Euro aufkaufen. Insgesamt sollen so 1,14 Billionen in die Märkte gespült werden. Der Dax springt nach nervösen Pendelbewegungen auf ein Rekordhoch von 10.454 Punkten. In den folgenden Tagen hält die Hausse an.

13.Februar 2015 Ein Mix aus guten Konjunkturnachrichten und die lockere Hand der EZB hatten den Dax am Freitag, den 13. Februar 2015, das erste Mal in seiner Geschichte über die 11.000-Punkte-Marke springen lassen. Damit sollte die Rekordjagd aber gerade erst beginnen...

10. April 2015 Und weiter geht die Rekordjagd. Der Dax kletterte zwischenzeitlich am 10. April zeitweise auf 12.390 Punkte. Seit Jahresbeginn hat der Index mehr als 25 Prozent zugelegt.

16.März 2015 Bereits wenige Wochen nach der Eroberung der 11.000-Punkte steht ein weiterer Meilenstein der Dax-Geschichte auf der Börsen-Agenda. Der Leitindex klettert zum ersten Mal über 12.000 Punkte. Weder der Konflikt in der Ostukraine noch der sich immer weiter zuspitzende Schuldenstreit scheinen die Börsenteilnehmer groß zu stören. Sie kaufen Aktien und befeuern die Hausse.

10. April 2015 Der Dax erreicht sein Allzeithoch: 12.390,75 Zähler.

24. April 2017 Nach dem Erfolg des europafreundlichen Politikers Emmanuel Macron bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich knackt der Dax eine neue Rekordmarke. Der deutsche Leitindex springt kurz nach Handelseröffnung um 2,9 Prozent auf ein Hoch von 12.399,91 Punkten. Im Lauf des Tages erreicht der Dax sogar den Rekordstand von 12.456 Punkten – ein Plus von ganzen 3,4 Prozent und 407 Punkte über dem Handelsschluss des vergangenen Freitags. In der zweiten Mai-Woche, nachdem Macron auch die zweite Runde für sich entscheiden konnte, erreicht der Dax ein erneutes Rekordhoch bei 12.783 Punkten.

Michael Broes von Degroof Petercam Asset Management sieht die „europäische Kuh“ zwar auch jetzt noch nicht vom Eis, obwohl auch er froh ist, dass Macron sich gegen die rechtsextreme Euro-Gegnerin Marine Le Pen durchgesetzt hat. Macron müsse aber jetzt erst liefern. Mittelfristig machen Broes zudem auch die in diesem oder nächsten Jahr anstehenden Wahlen in Italien Sorgen. Dennoch: „Auf der Aktienseite erwarten wir in den kommenden Monaten steigende Notierungen.“ Ein Grund: Viele Investoren hätten zuletzt einen Bogen um Europa gemacht und sollten nun an die Aktienmärkte zurückkehren.

Nicolette MacDonald-Brown vom Fondshaus Schroders sieht das ähnlich. Seit sich am 24. April abgezeichnet habe, dass Macron das Rennen um den Einzug in den Élysée-Palast macht, habe es signifikante Zuflüsse aus dem außereuropäischen Ausland in europäische Aktien gegeben. Die Fondsmanagerin geht davon aus, dass dies noch eine Weile anhalten werde.

Nachdem die politischen Risiken so zunächst in den Hintergrund rücken – die deutsche Bundestagswahl im September gilt aus Marktsicht laut Strategen als „Non-Event“ – dürften sich die Investoren so nun zunächst einmal den Stimmungsindikatoren, der Entwicklung der Konjunktur und der Quartalszahlen von Unternehmen zuwenden. Und da sieht es gar nicht schlecht aus.