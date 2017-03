 Dax-Ausblick: Anleger haben gute Laune

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Deutsche Börse Die Anleger sind guter Stimmung und scheuen auch nicht das Risiko – wie steigende Bankenwerte zeigen. (Foto: dapd)

FrankfurtEs war eine gute Woche für den Deutschen Aktienindex. So rückte das Stimmungsbarometer wieder näher an seinen absoluten Höchststand. Vor zwei Jahren wurde das Top bei rund 12.400 Punkten erreicht. Am Freitag konnte der Index die runde 12.000er-Schwelle zumindest zeitweise überwinden.

Die gute Stimmung zeigt sich auch daran, dass die als risikoreich geltenden Bankentitel weiter auf den Kauflisten stehen. Am vergangenen Freitag beispielsweise gewannen die Aktien von Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Société Générale oder ING mehrere Prozent. Demnach lassen sich die Anleger auch von den erkennbaren Risiken nicht abschrecken.

Frankfurter Börse Dax-Anzeigetafel: Die Stimmung ist gut. (Foto: dapd)

Momentan ist die Wahrnehmung positiv. Chefstratege Patrick Schotanus von der Anlagefirma Kames Capital hat die Begründung: „Die wirtschaftlichen Aussichten sind zweifellos glänzend und die makroökonomischen Zahlen in den meisten wichtigen Regionen solide.“ Kennzahlen wie Verbrauchervertrauen und Geschäftsstimmung würden gute Stimmung verbreiten.

Auch von der Geldpolitik wird kein Störfeuer erwartet. Die Analysten vom Bankhaus Metzler beispielsweise urteilen: „Kurzfristig gehen wir davon aus, dass sich an der ultra-expansiven Ausrichtung der Europäischen Zentralbank nichts ändern wird.“ Im Herbst könne die EZB ihren Kurs allerdings ändern.