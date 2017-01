Auf diese Unternehmensergebnisse achten Anleger

Bei den Unternehmen gibt es aus den USA — anders als bei der Konjunktur – mehr Zahlen aus den USA als aus Europa. Dabei dürften Investoren vor dem Hintergrund der neuen US-Regierung bei den anstehenden Firmenergebnisse wohl noch mehr als üblich auf die Ausblicke achten. Am Montag berichtet Mc Donald’s, am Dienstag der Mischkonzern 3M, Aluminiumriese Alcoa, Du Pont, Johnson & Johnson, Texas Instruments und Verizon. Am Mittwoch öffnen unter anderem AT &T, Boeing, Ebay, Procter & Gamble und United Technologies ihre Bücher, am Donnerstag folgen die Google-Mutter Alphabet, Caterpillar, Dow Chemical, Ford Motor, Microsoft und der K+S-Konkurrent Potash.. Am Freitag hat unter den großen US-Konzern der Ölkonzern Chevron Zahlen angekündigt.

In Europa beginnt die Bilanzsaison dagegen erst allmählich. Im Dax gibt SAP den Auftakt. Dabei erwarten Analysten von der Softwareschmiede gute vorläufige Zahlen für das Schlussquartal. Sie schätzen, dass vor allem das Geschäft mit Cloud-Dienstleistungen gut gelaufen ist. Die Analysten von Goldman Sachs haben schon vor der Vorlage der Zahlen ihr Kursziel um zehn auf 110 Euro angehoben. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von mehr als 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.

Spannend für europäische Anleger werden zudem die Zahlen von Easyjet und Philips am Dienstag, von Banco Santander und Novartis am Mittwoch und von Unilever am Donnerstag. Am Freitag schauen Anlege zudem gespannt auf die Jahresbilanz der schweizerischen Großbank UBS und auf die Hauptversammlung von Thyssen-Krupp. Trotz all dieser Daten bleibt aber der neue US-Präsident noch für längere Zeit ein besonders wichtiges Thema – auch für die europäischen Aktienmärkte. Michael Beck, Leiter des Asset Managements beim Bankhaus Ellwanger & Geiger drückt das so aus: „Es bleibt nur zu hoffen, dass der politische US-Elefant nicht so viel Porzellan zerschlägt, dass sich die für sich guten Rahmenbedingungen für die Aktienmärkte in Luft auflösen.“