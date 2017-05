Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Banken erhöhen ihre Dax-Prognosen

In der bisherigen Quartalssaison haben viele Unternehmen mit ihren Zahlenwerken überzeugt – vor allem in Deutschland. „Zwei Drittel der Dax-Unternehmen haben Rekordumsätze für das Jahr 2016 gemeldet“, betont Christian Kahler, Aktienstratege bei der DZ Bank. Auch die Gewinne vieler Firmen sind deutlich gestiegen.

„Dank stabiler Weltkonjunktur und überdurchschnittlicher Zuwächse in den Schwellenländern sollten die Unternehmensgewinne in diesem und im nächsten Jahr um je rund zehn Prozent wachsen können“, prognostiziert Kahler. Aus diesem Grund hat er seine Dax-Prognose für dieses Jahr auf 13.000 Punkte angehoben. In der ersten Jahreshälfte 2018 sieht er den Dax dann sogar bei 13.500 Punkten. Auch andere Häuser haben ihre Dax-Prognosen erhöht.

„Punktgenaue Kursziele sind aber immer nur als grobe Indikatoren zu verstehen und beleuchten in erster Linie das Chance-Risiko-Verhältnis einer Aktienanlage“, betont Carsten Klude von MM Warburg, der den Dax jetzt Ende des Jahres bei 13.400 Zählern sieht. Für ihn signalisieren dabei die fundamentalen Rahmenbedingungen, dass Anleger dem Aktienmarkt noch die Treue halten sollten. „Auch wenn eine Verschnaufpause am Aktienmarkt eigentlich mehr als überfällig ist“, rät Klude von einem Rückzug aus den Börsen ab, weil es aus seiner Sicht keine wirklich guten Argumente gibt, die für einen nachhaltigen Rücksetzer sprechen.

Für Hürkamp von der Commerzbank gibt es zudem angesichts der niedrigen Renditen an den Geld- und Anleihemärkten kaum Anlagealternativen zu Aktien. Manfred Bucher, Aktienanalyst bei der Bayern LB, ist etwas skeptischer und meint, dass angesichts der schon deutlich gestiegenen Kurse, die kräftige Aufwärtsdynamik an den Aktienmärkten nicht gehalten werden kann. Dabei rechnet er mit zeitweisen Rücksetzern. Genau solche Rücksetzer werden Anleger nach Ansicht von Joachim Goldberg, aber nutzen, um wieder in den Markt einzusteigen: „Und das eher früher als später.“