Dax-Ausblick Börsen trotzen Trump

Die Sorgen vor einem globalen Handelskrieg belasten den Markt nur kurz. Warum Strategen darauf setzen, dass es so weitergeht.

Frankfurt„Anleger fassen neuen Mut“. So fasst Wolfgang Albrecht, Investmentanalyst bei der LBBW, das Geschehen an den Märkten zusammen. In der vergangenen Woche hat der Dax zwar unter dem Strich „nur“ gut ein Prozent zugelegt und liegt auf Jahressicht noch mehr als zweieinhalb Prozent im Minus. Aber: Seit seinem Tief Mitte März hat der Dax mehr als sechs Prozent zugelegt. Außerdem verzeichnete der Index jetzt die vierte Gewinnwoche in Folge – eine so lange Gewinnserie gab es zuletzt vor einem halben Jahr.

Der vor vier Wochen von US-Präsident Donald Trump erneut angefachte Handelsstreit schwelt zwar weiter im Hintergrund. Doch zumindest die Ängste vor einem „Handelskrieg“ zwischen den USA und China sind in den Hintergrund gerückt. Auch den Luftschlag der USA gegen Ziele Syrien vor wenigen Tagen steckten die Märkte „erstaunlich gelassen“ weg, wie Albrecht meint. Hintergrund des Angriffs ist ein mutmaßlicher Chemiewaffenangriff der mit Russland verbündeten syrischen Regierung auf Rebellen im eigenen Land.

Gegenüber Russland haben die USA die Sanktionen verschärft – doch auch das macht Investoren in der westlichen Welt offensichtlich keine großen Sorgen. „Im Moment scheint – zum Glück – keiner so richtig zu erwarten, dass das Ganze eskaliert“, sagt dazu Martin Lück, Chefanlagestratege für Deutschland und Osteuropa beim Fondsriesen Blackrock.

„Gold ist jetzt eine gute Absicherung“

Statt auf die Politik achten Anleger jetzt wieder stärker auf die Geschäfte der Unternehmen – und die laufen gut. „Der erfolgreiche Start in die US-Berichtssaison hat für positive Stimmung gesorgt“, meint Sören Wiedau, Stratege bei der Weberbank. Bislang lagen die Gewinne der Unternehmen im Schnitt um mehr als vier Prozent über den Analystenschätzungen, hat die LBBW ausgerechnet. „Die US-Unternehmen profitieren besonders von der Steuerreform, aber auch der schwächere US-Dollar beflügelte die Ergebnisse“, erklärt Michael Bissinger, Aktienanalyst bei der DZ Bank.

Für die Unternehmen im S&P 500 erwarten Analysten ein Gewinnwachstum von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Das wäre die beste Bilanzsaison seit sieben Jahren. In der nächsten Woche kommt die Bilanzsaison auf Hochtouren. Mehr als 180 US-Firmen legen Zahlen vor – darunter sind die Google-Mutter Alphabet, Amazon, AT&T, Boeing, Coca-Cola, Ebay, Exxon Mobil, Facebook, General Motors, Intel, Microsoft, Pepsico und Verizon Zahlen vor.

Auch hierzulande erwarten Experten wie Lück von Blackrock „solide Ergebnisse und einen weiter sehr konstruktiven Ausblick seitens der Unternehmen“. Dabei legen auch in Europa viele Unternehmen Zahlen vor. Allein aus dem Dax 30 öffnen neun Konzerne ihre Bücher.

Den Auftakt macht am Dienstag der Softwarekonzern SAP, bei dem Analysten allerdings eher skeptisch sind. Sie meinen, dass die Gewinn und Umsatz zuletzt stagnierten. Der feste Euro und der hohe Umsatzanteil von SAP im Dollarraum dürften die Geschäfte belasten. Am Mittwoch legt der Industriegasekonzern Linde seine Zahlen vor. Investoren werden jedoch weniger auf Zahlen als auf Neuigkeiten zu der im Sommer 2016 angekündigten Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair achten. Noch stehen entscheidende Genehmigungen der Aufsichtsbehörden aus.

Die Dax-Mitglieder der ersten Stunde Allianz Die Besetzung des Dax hat sich im Laufe der Jahre stark verändert: Von den 30 Unternehmen, die im Geburtsjahr 1988 zum deutschen Leitindex gehörten, ist nur noch gut die Hälfte an Bord. Bereits bei den ersten Stunden war schon die Allianz dabei. Der deutsche Versicherungskonzern ist bis heute im Dax vertreten. Die Allianz ist nach Umsatz einer der weltgrößten Versicherungskonzerne. BASF Die BASF ist ein deutscher Chemiekonzern mit Mitarbeitern in mehr als 80 Ländern. Nach Umsatz ist die BASF der weltweit größte Chemiekonzern. Die BASF ist seit der Geburtsstunde des Dax im Leitindex gelistet. Bayer Der Schwerpunkt der Bayer AG besteht in chemischer und pharmazeutischer Industrie. Der Konzern gehört zu ersten Garde des Dax und ist mittlerweile eines der wertvollsten deutschen Unternehmen im deutschen Leitindex. Bayerische Vereinsbank Die Bayerische Vereinsbank war eine Großbank in Bayern. Zehn Jahre lang hielt sie sich im Dax: Am 22.06.1998 fusionierte sie mit der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank zur Bayerischen Hypo- und Vereinsbank. Bayerische Hypotheken- und Wechselbank Nach knapp zehn Jahren im Dax fusionierte die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank mit der Bayerischen Vereinsbank zur Bayerischen Hypo- und Vereinsbank. BMW mmDie BMW ist ein weltweit operierender, deutscher Automobil und Motorradhersteller. Die Produktpalette umfasst die Automarken Mini und Rolls Royce. Die Muttergesellschaft BMW Group ist eines der größten Wirtschaftsunternehmen in Deutschland und spielt seit 1988 immer in der obersten Börsenliga mit. Commerzbank Die Commerzbank ist die viertgrößte Bank Deutschlands und betreut weltweit Privat und Geschäftskunden. Die Aktiengesellschaft ist von Anfang an im deutschen Leitindex vertreten. Continental Der Konzern in der Automobilzuliefererbranche war bis zum 23.09.1996 im Dax gelistet. Zwischen 2003 und 2008 schaffte das Unternehmen ein Comeback. Seit September 2012 ist die Continental wieder im Leitindex. Damit hat der Autozulieferer den Wiederaufstieg in die oberste Börsenliga zweimal geschafft. Daimler-Benz Daimler-Benz war ein Vorgängerunternehmen der heutigen Daimler AG. Im Dezember 1998 fusionierte das Unternehmen zu Daimler-Chrysler. So schied der Name Daimler-Benz nach knapp zehn Jahren im Dax aus der Liste aus. Degussa Die Degussa AG war knapp elf Jahre im Dax gelistet. Am 22.03.1999 fusionierte der ehemalige Chemiekonzern mit der Hüls AG zur Degussa-Hüls, einem neuen Unternehmen. Deutsche Babcock Die Deutsche Babcock hielt sich nur sieben Jahre am Dax. Am 18.09.1995 schied das Maschinenbau-Unternehmen aber aus. Mittlerweile hat sich die ehemalige AG aufgrund einer Insolvenz komplett aufgelöst. Deutsche Bank Die Deutsche Bank ist das nach Bilanzsumme und Mitarbeiterzahl größte Kreditinstitut Deutschlands. Sie ist seit der Gründung des Börsenbarometers im Dax vertreten. Dresdner Bank Die Dresdner Bank war die drittgrößte Bank Deutschlands. Sie war bis zu ihrer Übernahme durch die Allianz am 23.07.2001 im Dax gelistet. Feldmühle Nobel Die Feldmühle Nobel war ein deutscher Papierhersteller. Sie zählte zeitweise zu den zehn größten Unternehmen Deutschlands. Im Dax hielt sie sich allerdings nur zwei Jahre – am 03.09.1990 schied das Unternehmen aus dem Leitindex aus. Henkel Die Henkel AG ist ein deutscher Hersteller der Konsumgüterindustrie mit weltweiten Marken. Das Unternehmen ist seit erster Stunde im Dax vertreten. Mittlerweile sind es schon 30 Jahre in der Börsenliga. Hoechst Hoechst war eines der größten Chemie- und Pharmaunternehmen Deutschlands und wuchs durch Unternehmensübernahmen und Investitionen in neue Produkte zu einem Großkonzern heran. Die Hoechst AG war bis zur Fusion mit der französischen Rhône-Poulenc zu Aventis Dax-Mitglied. Die Zugehörigkeit endete am 20.09.1999. Karstadt Als Karstadt aus dem Dax abstieg, hieß der einst stolze Kaufhauskonzern noch Karstadt-Quelle. Bis zum 19.03.2001 war der Konzern noch im Dax gelistet. Kaufhof Die deutsche Warenhauskette Kaufhof war bis zum 22.06.1996 im Leitindex Dax gelistet. Dann fusionierte das Unternehmen mit der Metro und schied deshalb aus dem Index aus. Heutzutage kennt man Kaufhof als Galeria Kaufhof und sie ist seit 2015 Teil der kanadischen Hudsons Bay Company. Linde Die Linde AG ist ein weltweit tätiger deutscher Technologie-Konzern. Das Kerngeschäft des Unternehmens sind Gase und Prozessanlagen. Der Konzern ist seit 1988 im Dax gelistet. Lufthansa Die deutsche Kranich-Airline Lufthansa ist gemessen an den beförderten Passagieren das größte Luftfahrtunternehmen Europas. Es ist seit der Gründung des Leitindex dort gelistet. MAN Die MAN, ein Fahrzeug- und Maschinenbaukonzern mit Sitz in München, schied nach einer Übernahme 2012 aus dem Dax aus. Der frei handelbare Teil der Aktien war zu gering, um im Leitindex zu bleiben. Mannesmann Die Mannesmann AG war ein deutsches Industrieunternehmen. Im Jahr 2000 wurde das Unternehmen von Vodafone übernommen und schied aus dem Dax aus. Nixdorf Nixdorf Informationssysteme war ein deutscher Universalanbieter auf dem Gebiet der Daten und Informationstechnik. Das Unternehmen war nur zwei Jahre – bis zum 03.09.1990 – im Dax gelistet. Der Grund für den Austieg: Das Unternehmen wurde von Siemens übernommen. RWE Die RWE AG ist am Umsatz gemessen der zweitgrößte Energieversorger Deutschlands. Das Unternehmen ist seit 1988 im Dax vertreten. Schering Das Pharmaunternehmen Schering war bis zum Jahr 2006 im Dax – dann ist der Konzern von Bayer übernommen worden. Bis zum 18.09.2006 war Schering im Leitindex gelistet. Siemens Der Technologiekonzern Siemens ist seit 1988 im Dax gelistet. Der Konzern ist in 190 Ländern vertreten und zählt weltweit zu den größten Unternehmen in der Elektrotechnik. Thyssen Thyssen war zwischen 1988 und dem 25.03.1999 im Dax gelistet. Das Unternehmen fusionierte zu Thyssen-Krupp und schied deshalb aus dem Index aus. Veba und Viag Die Veba AG war ein deutscher Energieversorger, der am 19.06.2000 mit Viag zu Eon fusionierte. Damit schieden beide Unternehmen aus dem Dax aus und Eon kam rein. Volkswagen Die Volkswagen AG ist der größte europäische Automobilhersteller. Der Konzern mischt seit der Gründung des Leitindexes in der Börsenliga mit.

Am Mittwoch gibt es zudem Zahlen der Deutschen Börse, und am Donnerstag geht es mit den Quartalsergebnissen von Deutscher Bank, Lufthansa, Dax-Neuling Covestro, Volkswagen und Continental besonders hoch her. Continental hat bereits vergangene Woche eine Gewinnwarnung abgegeben, was der Aktie stark zusetzte. Für die Autokonzerne sind Beobachter dagegen optimistisch. Neben Volkswagen legt am Freitag auch Daimler Zahlen vor. Die Autobauer hatten zuletzt ihre Absätze deutlich erhöht.

Am Donnerstag werden die Investoren neben den Quartalszahlen aber auch auf die Europäische Zentralbank (EZB) blicken. Der EZB-Rat dürfte zum ersten Mal diskutieren, wie es am Herbst mit den Anleihekäufen weitergeht.

Die Notenbanker um EZB-Chef Mario Draghi wollen ihre monatlichen Käufe von 30 Milliarden Euro „bis mindestens Ende September“ fortsetzen. Die meisten Investoren erwarten, dass die Währungshüter die Käufe danach weiter vorsichtig abschmelzen und erst Ende 2018 komplett beenden. Konkrete Beschlüsse dürfte es am Donnerstag kaum geben, aber Investoren werden versuchen, etwas aus den Andeutungen von Draghi herauszulesen.

Wichtig werden in der kommenden Woche zudem Konjunkturdaten, wie die Einkaufsmanagerindizes für die Euro-Zone am Montag und den Ifo-Geschäftsklimaindex am Dienstag. Beim Ifo erwartet die Commerzbank zwar einen deutlichen Rückgang von 103,2 auf 102,5 aber davon sollten sich Anleger nicht bange machen lassen.

Denn der Rückgang dürfte nur zu einem kleineren Teil durch die schlechtere Stimmung unter den deutschen Unternehmen bedingt sein, erklärt Ralf Solveen, Volkswirt bei der Commerzbank: „Der größte Teil des Rückgangs ist die Folge einer Überarbeitung des Index. Zum einen bekommt er ein neues Basisjahr, was den Index allein um etwa neun Punkte drückt.“ Zudem werde künftig auch der Dienstleistungssektor beim Ifo berücksichtigt.

Dass sich die Stimmung auch ohne die statistischen Änderungen etwas eingetrübt haben dürfte, erklärten Ökonomen mit den handelspolitischen Belastungen. „Sie fordern zweifellos ihren Tribut“, sagt Michael Holstein von der DZ Bank. Diese Belastungen dürften sich auch im Wirtschaftswachstum der USA widerspiegeln. Die ersten Schätzungen zum Wachstum des Bruttoinlandsprodukts gibt es am Freitag. Volkswirte erwarten ein Wachstum 2,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal, nach einem Wachstum von 2,9 Prozent in der Vorperiode.

Doch auch die Weltpolitik dürfen Anleger nicht aus den Augen verlieren. Am Montag besucht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron US-Präsident Trump, am Freitag trifft sich Trump mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Washington. Die Europäische Union ist bis zum 1. Mai von den amerikanischen Zöllen auf Aluminium und Stahl ausgenommen. Die Zeit für eine dauerhaftere Einigung ist also eng bemessen. Neue Spannungen könnten die Investoren auch schnell wieder verunsichern.