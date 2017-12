DüsseldorfWas für ein Börsenjahr: Gut 14 Prozent hat der Dax zugelegt, der amerikanische Dow Jones ist sogar um gut 25 Prozent gestiegen. Solche Renditen können sich sehen lassen. Sparer können davon nur träumen. Zuletzt kamen aber die deutschen Standardwerte kaum vom Fleck – auf die Jahresendrally warteten Börsianer vergeblich. Der Dow legte im Dezember immerhin noch ein paar Prozentpunkte zu, getrieben von der Steuerreform von US-Präsident Donald Trump. In den vergangenen Tagen fehlte aber auch hier der Schwung.

Für eine echte, schwungvolle Jahresendrally bleiben nur noch wenige Tage. Experten blicken bereits ins neue Jahr. Sie glauben: Mit dem eher besinnlichen Handel vor Weihnachten haben die Aktienmärkte genug Kraft für eine Rally zum Jahresanfang gesammelt. „Wir gehen davon aus, dass nach dem schwachen Dezember der Januar und Februar umso bessere Börsenmonate werden können. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer davon ist, dass viele Anleger im Januar bestehende Positionen in Aktien aufstocken werden“, sind die Experten der DZ-Bank überzeugt. „Das Jahr 2017 wies bislang eine sehr gute Kursentwicklung auf, was üblicherweise in den Ausbau bestehender Positionen mündet.“

Wie der Dax die 13.000-Punkte-Marke erreicht hat 9. März 2009 56 Prozent hat der Dax seit dem Hoch vom 13. Juli 2007 eingebüßt. Mit 3588 Punkten erreicht er zeitweise den niedrigsten Stand seit Oktober 2003. Doch kurz darauf wirft die US-Notenbank Fed die Notenpresse an. Jetzt geht es bergauf.

5. Juni 2014 Die Entscheidung der EZB, die Zinsen weiter zu senken, treibt den Dax erstmals über die 10.000er Marke.

22. Januar 2015 Nach dem Vorbild der Fed wirft die EZB die Notenpresse an und schickt den Dax damit auf Rekordkurs. Am 16. März steigt der Index erstmals über 12.000 Punkte.





11. Februar 2016 Der Preisverfall an den Ölmärkten schürt Ängste vor platzenden Krediten im Finanzsektor. Der Dax fällt auf 8699 Punkte und liegt damit auf dem Niveau vom Oktober 2014.

31. März 2016 Das Minus im ersten Quartal 2016 beläuft sich auf gut sieben Prozent. Schon im März dreht aber die Stimmung, denn die US-Notenbank Fed verschiebt auch aus Rücksicht auf die nahende Brexit-Abstimmung ihre Zinserhöhungen.

24. Juni 2016 Die Briten haben sich für den Austritt aus der EU entschieden und lösen an den Märkten einen allerdings kurzen Ausverkauf aus. Der Dax fällt um fast sieben Prozent, holt in den Folgewochen aber rasch wieder auf.

9. November 2016 Die US-Amerikaner haben Donald Trump zum Präsidenten gewählt. An der Wall Street schieben die Anleger vorher geäußerte Bedenken beiseite und setzen auf sinkende Steuern für Unternehmen und massive Infrastruktur-Investitionen. Der Dow-Jones geht auf Rekordkurs. In seinem Windschatten etabliert sich der Dax wieder in der Fünfstelligkeit.





Frühjahr 2017 Der Erfolg des europafreundlichen Politikers Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich treibt auch den Dax immer höher.

12. Oktober 2017 Der Dax überspringt erstmals die Marke von 13.000 Punkten.

Die Zuversicht für das neue Jahr ist insgesamt groß. „Der Börsenjahrgang 2017 läuft auf ein solides Ende zu“, sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. „Auf Basis der steigenden Wachstumstrends bleiben die Perspektiven für 2018 gut. Jedoch dürften die Märkte – insbesondere bei negativen Nachrichten – dann wieder nervöser reagieren, sprich stärker schwanken.“

Der globale Wirtschaftsaufschwung werde sich 2018 fortsetzen, prognostiziert auch Martin Lück, Chef-Anlagestratege für Deutschland, Österreich und Osteuropa beim weltgrößten Vermögensverwalter Blackrock. „Zwar werden wir nicht ganz so viele positive Überraschungen bei Wachstum und Unternehmensgewinnen sehen wie 2017“, sagt er. „Andererseits erkennen wir gegenwärtig aber auch nur punktuelle Zeichen von Überhitzung, sodass auch das Risiko eines plötzlichen Konjunktureinbruchs überschaubar erscheint.“ Auch die jüngsten Unsicherheiten nach dem Sieg der Separatisten bei den Regionalwahlen in Katalonien werden nach Ansicht von Analysten schnell wieder vergessen sein.

Natürlich stützt auch die Niedrig- und Nullzinspolitik der Notenbanken die Börsen. Denn Rendite gibt es mit Spareinlangen schon lange nicht mehr, wohl aber mit Aktien. „Dividenden stellen nicht nur eine ordentliche Ersatzbefriedigung zu Zinspapieren dar“, sagt Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse der Baader Bank. „Anleger erwirtschaften sich damit auch ein ordentliches Risikopolster gegen Kursverluste.“

Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets warnte aber vor überzogenen Erwartungen. Investoren sollten sich zum Jahreswechsel die Frage stellen: „Wie viel Benzin ist noch im Tank für eine weitere Rally angesichts der Kursgewinne in diesem Jahr?“ In der alten Woche ging der Dax zwar leicht zurück auf 13.087 Punkte, aber in 2017 hat der deutsche Leitindex gleich mehrere Allzeithochs markiert. Der Dax legt bereits das sechste Jahr in Folge zu. Das ist die längste Serie seiner Geschichte. Und auch der Dow rennt schließlich von Rekord zu Rekord.

Und das ohne große Kursschwankungen. Die Experten der DZ Bank sprechen gar von einen „2,8-Prozent-Crash“. Denn die Volatilität am Aktienmarkt scheint in diesem Jahr ein Relikt der Vergangenheit geworden zu sein. Das wichtigste Volatilitätsbarometer der Welt, der Vix-Index in den USA, hat in diesem Jahr 49 Mal unter zehn Punkten geschlossen. Solche niedrigen Werte sind sehr selten.