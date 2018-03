Dax-Ausblick Die Börse ist gefangen zwischen Inflationsängsten und Protektionismus

Die ruhigen Zeiten an der Börse sind vorbei: Die US-Politik sorgt in den kommenden Wochen für hohe Kursschwankungen.

FrankfurtIn den kommenden Monaten drohen nach Ansicht der meisten Experten schwankungsintensive Zeiten an den Aktienmärkten. Dabei gibt es verschiedene – und schon lange im Markt befindliche – Ängste der Investoren und Händler. Einmal ist da natürlich die Furcht vor einem Anziehen der Inflation und der Zinsen, zum anderen die Angst vor Trumps Strafzöllen.

Die Bedenken bezüglich eines möglichen umfassenden Handelskriegs werden in den kommenden Monaten kaum zerstreut werden, meint Michael Bissinger, Analyst bei der genossenschaftlichen DZ Bank.

Am vergangenen Freitag gab es aber erst einmal Entwarnung an der Inflationsfront. Die durchschnittlichen Stundenlöhne in den USA sind weniger stark gestiegen als erwartet, was die Börsenkurse angeschoben hat. Die für die Inflationsentwicklung wichtigen Löhne stiegen im Februar um 0,1 Prozent nach 0,3 Prozent im Vormonat. Analysten hatten mit 0,2 Prozent gerechnet.

Zudem zeigten die Zahlen der US-Regierung, dass der Arbeitsmarkt noch stärker boomt als erwartet. Für die Aktienmärkte war dies ein positiver Wochenabschluss. Der Dow Jones stieg am frühen Nachmittag in New York 1,4 Prozent auf 25.251 Zähler – um am Abend mit gut 25.336 Punkten zu schließen. Dem Deutschen Aktienindex ging zum Wochenende die Luft aus. Er ging mit 12.346 Punkten und einem minimalen Minus von 0,07 Prozent aus dem Handel.

Lichtblicke könnten in der neuen Woche einige Unternehmensberichte bringen. Zwar rollt die Bilanzwelle langsam aus, mit Volkswagen (Dienstag) und den Energieversorgern Innogy (Montag), RWE (Dienstag) und Eon (Mittwoch) stehen allerdings noch ein paar Schwergewichte auf der Agenda.

Die messbaren Fundamentaldaten für die Börsen sehen trotz der Inflationsängste unverändert positiv aus. Daher erwarten die Strategen der DZ Bank, dass der Dax und der Euro Stoxx 50 bis zum Jahresende auf 14.000 beziehungsweise 4000 Punkte steigen werden.

Trotz guter Fundamentaldaten sei jedoch auch zu erwarten, dass die Kursausschläge an den Aktienmärkten im Vergleich zum Vorjahr zunehmen werden, auch weil die vorherrschende Meinung immer wieder in Frage gestellt wird. Zins-, Inflations- und Protektionismussorgen werden die Volatilität – also die Schwankungsanfälligkeit der Kurse - kurzfristig immer wieder in die Höhe treiben.

Auch die Volkswirte der Helaba befassen sich mit dem wachsenden Protektionismus und seinen Folgen. Eine Abwärtsspirale von Handelsströmen und Output, wie sie sich in der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren einstellte, wäre heute ein „worst case“-Szenario – von dem man aber auch nach einer Eskalation der aktuellen Kontroverse noch ein ganzes Stück entfernt wäre.

Der seit der Krise von 2007 oft gehörte Slogan „Globalisierung im Rückwärtsgang“ sei bislang nur heiße Luft gewesen. Dies könne sich aber ändern. Der Rücktritt von Trumps Wirtschaftsberater Gray Cohn weise zwar darauf hin, dass die Protektionisten derzeit die Oberhand hätten. Doch diese Politik ist auch in der US-Regierung keineswegs unumstritten.

Ein Crash sei jedoch nicht absehbar, so Bissinger von der DZ Bank. Die Unternehmensgewinne in Europa sollten 2018 und 2019 jeweils um zehn Prozent wachsen, was eine sehr gute Basis für die Aktienbörsen wäre. Zudem ist die Bewertung der deutschen und europäischen Standardwerte nach der jüngsten Korrektur relativ günstig.

Die Dax-Mitglieder der ersten Stunde Allianz Die Besetzung des Dax hat sich im Laufe der Jahre stark verändert: Von den 30 Unternehmen, die im Geburtsjahr 1988 zum deutschen Leitindex gehörten, ist nur noch gut die Hälfte an Bord. Bereits bei den ersten Stunden war schon die Allianz dabei. Der deutsche Versicherungskonzern ist bis heute im Dax vertreten. Die Allianz ist nach Umsatz einer der weltgrößten Versicherungskonzerne. BASF Die BASF ist ein deutscher Chemiekonzern mit Mitarbeitern in mehr als 80 Ländern. Nach Umsatz ist die BASF der weltweit größte Chemiekonzern. Die BASF ist seit der Geburtsstunde des Dax im Leitindex gelistet. Bayer Der Schwerpunkt der Bayer AG besteht in chemischer und pharmazeutischer Industrie. Der Konzern gehört zu ersten Garde des Dax und ist mittlerweile eines der wertvollsten deutschen Unternehmen im deutschen Leitindex. Bayerische Vereinsbank Die Bayerische Vereinsbank war eine Großbank in Bayern. Zehn Jahre lang hielt sie sich im Dax: Am 22.06.1998 fusionierte sie mit der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank zur Bayerischen Hypo- und Vereinsbank. Bayerische Hypotheken- und Wechselbank Nach knapp zehn Jahren im Dax fusionierte die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank mit der Bayerischen Vereinsbank zur Bayerischen Hypo- und Vereinsbank. BMW mmDie BMW ist ein weltweit operierender, deutscher Automobil und Motorradhersteller. Die Produktpalette umfasst die Automarken Mini und Rolls Royce. Die Muttergesellschaft BMW Group ist eines der größten Wirtschaftsunternehmen in Deutschland und spielt seit 1988 immer in der obersten Börsenliga mit. Commerzbank Die Commerzbank ist die viertgrößte Bank Deutschlands und betreut weltweit Privat und Geschäftskunden. Die Aktiengesellschaft ist von Anfang an im deutschen Leitindex vertreten. Continental Der Konzern in der Automobilzuliefererbranche war bis zum 23.09.1996 im Dax gelistet. Zwischen 2003 und 2008 schaffte das Unternehmen ein Comeback. Seit September 2012 ist die Continental wieder im Leitindex. Damit hat der Autozulieferer den Wiederaufstieg in die oberste Börsenliga zweimal geschafft. Daimler-Benz Daimler-Benz war ein Vorgängerunternehmen der heutigen Daimler AG. Im Dezember 1998 fusionierte das Unternehmen zu Daimler-Chrysler. So schied der Name Daimler-Benz nach knapp zehn Jahren im Dax aus der Liste aus. Degussa Die Degussa AG war knapp elf Jahre im Dax gelistet. Am 22.03.1999 fusionierte der ehemalige Chemiekonzern mit der Hüls AG zur Degussa-Hüls, einem neuen Unternehmen. Deutsche Babcock Die Deutsche Babcock hielt sich nur sieben Jahre am Dax. Am 18.09.1995 schied das Maschinenbau-Unternehmen aber aus. Mittlerweile hat sich die ehemalige AG aufgrund einer Insolvenz komplett aufgelöst. Deutsche Bank Die Deutsche Bank ist das nach Bilanzsumme und Mitarbeiterzahl größte Kreditinstitut Deutschlands. Sie ist seit der Gründung des Börsenbarometers im Dax vertreten. Dresdner Bank Die Dresdner Bank war die drittgrößte Bank Deutschlands. Sie war bis zu ihrer Übernahme durch die Allianz am 23.07.2001 im Dax gelistet. Feldmühle Nobel Die Feldmühle Nobel war ein deutscher Papierhersteller. Sie zählte zeitweise zu den zehn größten Unternehmen Deutschlands. Im Dax hielt sie sich allerdings nur zwei Jahre – am 03.09.1990 schied das Unternehmen aus dem Leitindex aus. Henkel Die Henkel AG ist ein deutscher Hersteller der Konsumgüterindustrie mit weltweiten Marken. Das Unternehmen ist seit erster Stunde im Dax vertreten. Mittlerweile sind es schon 30 Jahre in der Börsenliga. Hoechst Hoechst war eines der größten Chemie- und Pharmaunternehmen Deutschlands und wuchs durch Unternehmensübernahmen und Investitionen in neue Produkte zu einem Großkonzern heran. Die Hoechst AG war bis zur Fusion mit der französischen Rhône-Poulenc zu Aventis Dax-Mitglied. Die Zugehörigkeit endete am 20.09.1999. Karstadt Als Karstadt aus dem Dax abstieg, hieß der einst stolze Kaufhauskonzern noch Karstadt-Quelle. Bis zum 19.03.2001 war der Konzern noch im Dax gelistet. Kaufhof Die deutsche Warenhauskette Kaufhof war bis zum 22.06.1996 im Leitindex Dax gelistet. Dann fusionierte das Unternehmen mit der Metro und schied deshalb aus dem Index aus. Heutzutage kennt man Kaufhof als Galeria Kaufhof und sie ist seit 2015 Teil der kanadischen Hudsons Bay Company. Linde Die Linde AG ist ein weltweit tätiger deutscher Technologie-Konzern. Das Kerngeschäft des Unternehmens sind Gase und Prozessanlagen. Der Konzern ist seit 1988 im Dax gelistet. Lufthansa Die deutsche Kranich-Airline Lufthansa ist gemessen an den beförderten Passagieren das größte Luftfahrtunternehmen Europas. Es ist seit der Gründung des Leitindex dort gelistet. MAN Die MAN, ein Fahrzeug- und Maschinenbaukonzern mit Sitz in München, schied nach einer Übernahme 2012 aus dem Dax aus. Der frei handelbare Teil der Aktien war zu gering, um im Leitindex zu bleiben. Mannesmann Die Mannesmann AG war ein deutsches Industrieunternehmen. Im Jahr 2000 wurde das Unternehmen von Vodafone übernommen und schied aus dem Dax aus. Nixdorf Nixdorf Informationssysteme war ein deutscher Universalanbieter auf dem Gebiet der Daten und Informationstechnik. Das Unternehmen war nur zwei Jahre – bis zum 03.09.1990 – im Dax gelistet. Der Grund für den Austieg: Das Unternehmen wurde von Siemens übernommen. RWE Die RWE AG ist am Umsatz gemessen der zweitgrößte Energieversorger Deutschlands. Das Unternehmen ist seit 1988 im Dax vertreten. Schering Das Pharmaunternehmen Schering war bis zum Jahr 2006 im Dax – dann ist der Konzern von Bayer übernommen worden. Bis zum 18.09.2006 war Schering im Leitindex gelistet. Siemens Der Technologiekonzern Siemens ist seit 1988 im Dax gelistet. Der Konzern ist in 190 Ländern vertreten und zählt weltweit zu den größten Unternehmen in der Elektrotechnik. Thyssen Thyssen war zwischen 1988 und dem 25.03.1999 im Dax gelistet. Das Unternehmen fusionierte zu Thyssen-Krupp und schied deshalb aus dem Index aus. Veba und Viag Die Veba AG war ein deutscher Energieversorger, der am 19.06.2000 mit Viag zu Eon fusionierte. Damit schieden beide Unternehmen aus dem Dax aus und Eon kam rein. Volkswagen Die Volkswagen AG ist der größte europäische Automobilhersteller. Der Konzern mischt seit der Gründung des Leitindexes in der Börsenliga mit.

Auch Robert Greil, Chefstratege bei Merck Finck Privatbankiers, sieht einige Wolken am Börsenhimmel aufziehen. „Die Märkte bleiben im Konsolidierungsmodus. Wichtig ist, dass beim Dax die Marke von 11.900 Punkten hält“, lautet seine Einschätzung.

Derzeit überzeugten die Konjunkturdaten aus den USA mehr als in Europa. Das nähre Bedenken, Europas positiver Konjunkturtrend könnte seinen Zenit überschritten haben.

Aber auch Greil sieht – wie die meisten seiner Kollegen in den anderen Geldhäusern – steigende Inflations- und Zinstrends, gerade in den USA, mit Abstand als größtes Risiko für die Börsen.