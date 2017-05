„Die Stimmung ist ungebrochen gut“

„Die Stimmung der Finanzmarktteilnehmer ist ungebrochen gut“, meint Ralf Umlauf, Analyst bei der Helaba. Das zeige sich nicht nur an der Aktienmarktentwicklung der letzten Wochen, sondern auch bei umfragebasierten Indikatoren wie dem ZEW-Index. Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) wird am Dienstag das Ergebnis seiner Umfrage unter rund 350 Analysten und Investoren zur Konjunktureinschätzung für Deutschland bekanntgeben – Volkswirte rechnen mit einem weiteren Anstieg.

Dabei konnten zuletzt auch die harten Wirtschaftsdaten überzeugen. So wuchs nach vorläufigen Daten die Wirtschaft im Euro-Raum im Vergleich zum Vorquartal um 0,5 Prozent. Am Dienstag sollte dieser vorläufige Wert bestätigt werden. Hierzulande stieg das Bruttoinlandsprodukt sogar um 0,6 Prozent. „In Deutschland gibt es wenig Grund für Pessimismus“, meint Jana Meier, Analystin bei HSBC in Düsseldorf.

In den USA richtet sich der Fokus auf die Geschäftsklimaindizes, hierzulande die anstehenden Quartalsberichte von Unternehmen. In der kommenden Woche legen aus dem Dax noch RWE am Montag und Merck am Donnerstag Zahlen vor. Bei RWE rechnet Analyst Stephan Wulf vom Brokerhaus Oddo Seydler mit einem um fünf Prozent niedrigerem Ergebnis. Hauptgrund dafür sei der Rückgang bei den realisierten Strompreisen. Optimistisch sind Analysten dagegen Merck. Das erste Quartal des Pharma- und Spezialchemieunternehmens werde voraussichtlich das stärkste des Jahres werden, meint Peter Spengler von der DZ Bank.

International gibt es zudem Zahlen unter anderem von Easyjet, Vodafone und Home Depot am Dienstag, von ABN Amro, Johnson und Johnson und Cisco Systems am Mittwoch und von der chinesischen Alibaba am Freitag.

Für viel Gesprächsstoff werden zudem die Hauptversammlungen der Deutschen Börse und der Deutschen Bank sorgen. Bei der Deutschen Börse am Mittwoch dürfte es für Börsenchef Karsten Kengeter ungemütlich werden. Die Aktionärsberater Glass Lewis und Hermes EOS haben sich dafür ausgesprochen, gegen die Entlastung des Vorstands zu sprechen. Unterstützung bekommt der Vorstand allerdings vom noch einflussreicheren Berater ISS. Der Deutschen Bank steht am Donnerstag ebenfalls eine lebhafte Hauptversammlung bevor. Auch hier empfiehlt Glass Lewis Vorstand und Aufsichtsrat die Entlastung zu verweigern.