Dividenden sorgen für Erheiterung

Ein weiterer Grund für die positive Markterwartung in den ersten Wochen des Jahres 2018 sei die Verabschiedung der US-Steuerreform, die auch den börsennotierten US-Konzernen einen deutlichen Gewinnschub von acht bis zehn Prozent geben sollte. „Auf Basis der steigenden Wachstumstrends bleiben die Perspektiven für 2018 gut“, sagt auch Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. „Jedoch dürften die Märkte – insbesondere bei negativen Nachrichten – dann wieder nervöser reagieren, sprich stärker schwanken.“

Mit ihrem Optimismus sind die Experten nicht allein. In einer Umfrage für das Handelsblatt erwarten 32 Börsenexperten in- und ausländischer Banken auch im kommenden Jahr weitere Kursgewinne. Der Dax könnte demnach auf mehr als 14.000 Punkte steigen.

Doch natürlich gibt es auch kritische Stimmen. Gertrud Traud beispielsweise hält es für fraglich, dass 2018 tatsächlich ein weiteres Jahr der Aktie wird. „Aktienanleger haben bereits zu viele Vorschusslorbeeren verteilt und sind ausgesprochen sorglos geworden“, sagt die Chefvolkswirtin der Helaba. Die Landesbank traut dem deutschen Leitindex bis zu 13.500 Punkte im kommenden Jahr zu. „Wir glauben, dass wir in dem aktuellen Zyklus das Beste bereits gesehen haben.“

Auch der Verband öffentlicher Banken (VÖB) warnt vor allzu großer Euphorie: Nach der Kursrally in diesem Jahr notierten Aktien mittlerweile auf einem hohen Niveau. „Schlechte Nachrichten bezüglich der weiteren Gewinnentwicklungen oder konjunkturelle Dämpfer könnten dann schnell zu Kurskorrekturen führen.“

Für ein Engagement sprechen die wohl weiter steigenden Ausschüttungen. Robert Halver erwartet einen „sehr guten Dividendenjahrgang“. Seine Prognose: 24 der 30 Dax-Unternehmen werden aller Voraussicht nach ihre Dividende für das Geschäftsjahr 2017 anheben. „Damit wird 2018 im Dax mit schätzungsweise 34 Milliarden Euro die höchste jemals gezahlte Dividendensumme ausgezahlt“, so der Experte. Aktuell wartet der Dax mit einer Dividendenrendite von etwa 2,8 Prozent, der Euro Stoxx 50 mit 3,3 Prozent und ein Euro-Dividendenindex mit rund 4,5 Prozent auf.

Bis die Dividendensaison allerdings auf Hochtouren läuft, dauert es noch. Impulse erhoffen sich Anleger vorerst von anderer Seite. In der ersten Januarwoche stehen nach zwei sehr nachrichtenarmen Wochen nun endlich wieder Termine in den Kalendern. Für Rückenwind könnten sowohl Unternehmensbilanzen als auch Konjunkturdaten sorgen. Los geht es gleich am ersten Handelstag des neuen Jahres: Am 2. Januar legen die beiden Autobauer General Motors und Ford Umsatzzahlen vor. Zwei Tage später folgt das Bayer-Übernahmeziel Monsanto mit Quartalsergebnissen.

Neue Hinweise auf den Zeitpunkt und vor allem das Tempo der nächsten Zinserhöhungen in den USA erhoffen sich Börsianer von den US-Beschäftigungszahlen. Sie werden am Freitag veröffentlicht. „Der Beschäftigungsaufbau dürfte zum Jahresschluss zwar nicht mehr ganz an die hohe Dynamik der beiden Vormonate herangereicht haben, mit 170.000 neuen Stellen ist die Beschäftigungsentwicklung aber nach wie vor sehr robust“, prognostizieren die Analysten der DZ Bank. Die Fed hat zuletzt signalisiert, den Schlüsselsatz wie im ablaufenden Jahr drei Mal anheben zu wollen. Einen Vorgeschmack auf die offiziellen Job-Daten geben die Zahlen der privaten Arbeitsagentur ADP am Donnerstag.

Große Gefahr für die Aktienmärkte wird von den Notenbanken wohl auch im kommenden Jahre nicht ausgehen. „Bellen, aber nicht beißen“, laute das Motto der Fed, glaubt Robert Halver. Die US-Notenbank werde den Notenbankzins unter der Inflation halten.

Auch in Europa stehen am Freitag mit den Inflationszahlen spannende Konjunkturzahlen an. Aus ihnen versuchen Investoren herauszulesen, wann die EZB letztlich ihre Anleihenkäufe einstellt. Zum Jahreswechsel halbiert sie das Volumen auf 30 Milliarden Euro pro Monat. Mit Zinserhöhungen wird allerdings vorerst nicht gerechnet. Halvers Prognose: „Die EZB verhindert jeglichen finanz- und konjunkturschädlichen Zinsschock, indem sie die Leitzinsen auch nach einem Ende der Anleihekäufe noch für längere Zeit bei null belässt.“