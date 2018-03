 Dax-Ausblick: Fed-Sitzung im Fokus

Am Freitag schaffte der Dax noch einmal ein neues Jahreshoch. Die politischen Risiken haben die Anleger damit erst einmal beiseite gewischt. In der neuen Woche könnte allerdings die Fed die Stimmung trüben.

Dax erreicht Jahreshoch

FrankfurtÜber die abgelaufene Handelswoche können Dax-Aktionäre nicht meckern. Mit 11.231 Punkten kletterte der deutsche Leitindex auf ein neues Jahreshoch. In den vergangenen Tagen stieg er mehr als sechs Prozent – so gut lief es schon lange nicht mehr.

Geholfen hat nicht zuletzt die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), die Geldpolitik weiterhin extrem locker zu halten. Zugleich scheinen Anleger die Risiken wie eventuelle Neuwahlen in Italien, die bald beginnenden Brexit-Austrittsverhandlungen und den Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump weitgehend auszublenden. „Aktuell stehen die Zeichen jedenfalls auf steigende Aktienkurse an den wichtigen globalen Aktienmärkten. Die politischen Sorgen sind – wenigstens für den Moment – beiseite gewischt“, schreibt DZ Bank-Analyst Frank Wohlgemuth. Hinweise auf schnellere Zinserhöhungen in den USA könnten die gute Laune aber dämpfen.

Auch wenn die Jahresschlussrally derzeit in vollem Gange ist – große Sprünge können Investoren mit Blick auf das Jahr 2017 wohl nicht erwarten. Die Aktienstrategen zeigen sich eher zurückhaltend und sehen den Dax in zwölf Monaten im Schnitt bei etwa 11.500 Punkten – also nur knapp über dem aktuellen Niveau.

Bevor der Jahreswechsel kommt, steht in der neuen Börsenwoche noch ein wichtiger Termin auf der Agenda: die Sitzung der US-Notenbank Fed am Dienstag und Mittwoch. Ein Jahr nach dem ersten Zinsschritt werden die Währungshüter rund um Fed-Chefin Janet Yellen wohl den zweiten beschließen – darüber sind sich die meisten Beobachter einig. Im Schnitt rechnen sie mit einer Anhebung des Leitzinses um einen Viertelprozentpunkt. Derzeit verharrt er in einem Korridor von 0,25 bis 0,5 Prozent.

Commerzbank-Ökonom Bernd Weidensteiner meint: „Die Finanzmärkte werden dies wohl rasch abhaken und sich dem mittelfristigen Ausblick zuwenden.“ Bei der Bestimmung von Ausmaß und Tempo der weiteren Zinsschritte werde die Finanzpolitik eine wichtige Rolle spielen. Die Wirtschaftspolitik der künftigen Trump-Administration sei zwar noch mit großen Unsicherheiten behaftet. „Es zeichnet sich aber ein allmählich zunehmender Zinsanhebungsspielraum ab.“

Sollte der designierte US-Präsident bei der Fiskalpolitik Gas geben und seine aggressiven Steuersenkungspläne umsetzen, würde sich der Inflationsdruck erhöhen. „Dies könnte dann schnellere Leitzinsanhebungen nach sich ziehen als von den Marktteilnehmern ursprünglich gedacht. Diese haben ihre Erwartungen bereits angepasst“, betont Weidensteiner. Konkret heißt das: Sollte die Fed am Mittwoch Hinweise auf zügigere Zinsschritte geben, könnte das die aktuelle Rally bremsen.