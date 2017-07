Hohe Ansprüche an Quartalszahlen

Doch das ist es nicht allein. Investoren sind allgemein nervös, weil die Aktienmärkte trotz des jüngsten Rückschlags immer noch sehr hoch bewertet sind. „An den Kapitalmärkten scheint es stärker denn je an Anlagealternativen zu fehlen“, meint dazu Christian Kahler, Aktienstratege bei der DZ Bank. Anderweitig sei kaum zu erklären, warum im ersten Halbjahr des laufenden Jahres 26 der größten 30 Aktienmärkte weltweit mit einem Kursplus abgeschlossen haben – darunter der S&P 500 mit dem besten Halbjahr seit 2013.

Die Nervosität der Investoren zeigt sich auch daran, wie sie in der laufenden Quartalssaison die Firmenergebnisse bewerten. „Aktien von Unternehmen, die die Schätzungen verfehlen, werden dieses Quartal aggressiver verkauft als in der vergangenen Berichtssaison“, konstatiert Emmanuel Cau, Aktienstratege bei JP Morgan.

Die Ansprüche der Investoren sind also groß. Von daher wird die kommende Woche spannend, in der allein aus dem Dax sieben Unternehmen Einblick in ihre Geschäfte des ersten Halbjahrs geben. Den Auftakt machen am Mittwoch die Deutsche Börse und Daimler, am Donnerstag kommen BASF, Bayer, die Deutsche Bank und Volkswagen und am Freitag Linde.

Fakten rund um den Dax Die Anfänge Der Dax führt den Index der „Börsen-Zeitung” fort. Basis der Indexberechnung ist der 30. Dezember 1987 mit einem Wert von 1.000 Punkten. Die historische Zeitreihe reicht bis 1959 zurück.

Wer ist gelistet? Im Dax sind die Aktien der 30 größten und umsatzstärksten deutschen Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse enthalten.

Wie wird der Dax berechnet? Der Index wird sekündlich auf Basis der Xetra-Kurse von 9.00 bis 17.30 Uhr berechnet und ist ein Performance-Index. Damit unterscheidet er sich vom Dow-Jones-Index für die US-Standardwerte, in dem die Aktien nicht gewichtet sind.

Wonach werden die Aktien gewichtet? Das Gewicht einer Aktie bemisst sich nach dem Anteil an der gesamten Kapitalisierung der im Index enthaltenen Werte.

Was entscheidet über die Aufnahme in den Dax? Wichtigstes Kriterium für die Dax-Aufnahme sind der Wert des Unternehmens an der Börse (Marktkapitalisierung) und der Börsenumsatz. Jeweils zu Monatsbeginn erstellt die Börse nach diesen Kriterien eine Rangliste, die dem Arbeitskreis Aktienindizes als Entscheidungsgrundlage bei der Überprüfung des Index dient. Daneben werden unter anderem auch der Streubesitz oder die Sektorenzugehörigkeit berücksichtigt.

Wie beeinflussen Dividenden den Index? Bei Dividenden- oder Bonuszahlungen wird die Indexberechnung um den Betrag der Barausschüttung korrigiert. Ähnliches gilt bei Kapitalmaßnahmen.



Wer bestimmt über den Dax? Die Zusammensetzung des Dax wird einmal jährlich im September vom Arbeitskreis Aktienindizes überprüft. Diesem gehören die Deutsche Börse und Banken aus dem In- und Ausland an. Der Arbeitskreis tagt aber vier Mal im Jahr: im März, Juni, September und Dezember.

Von Seiten der Konjunktur dürfte es in der kommenden Woche wenig Unterstützung geben. So dürfte zum Beispiel der am Dienstag anstehende Ifo-Geschäftsklimaindex, der im Juni noch ein Rekordhoch von 115,1 Punkten erreicht hatte, leicht gesunken sein. International richtet sich der Blick der Anleger bei der Konjunktur unter anderem auf das deutlich stärker erwartete US-Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal. Bei den Unternehmen achten Anleger unter anderem auf die Zahlen von Ryanair und der Google-Mutter Alphabet am Montag, von General Motors am Dienstag, von Ford Peugeot und Facebook am Mittwoch sowie von Amazon und Nestlé am Donnerstag.

In Sachen Geldpolitik steht in der kommenden Woche die US-Notenbank Fed im Fokus. Der geldpolitische Ausschuss tagt am Mittwoch. Eine Zinserhöhung der Fed wird zwar nicht erwartet, aber Anleger warten auf Hinweise darauf, wann genau die US-Notenbank damit beginnen wird, ihre Bilanz zu schrumpfen, also Geld aus auslaufenden Anleihen aus ihrem Anleihekaufprogramm nicht mehr in neue Bonds investiert. Dabei gilt: Vorsichtigere Aussagen über die US-Geldpolitik von Fed-Chefin Janet Yellen könnten den Dollar wieder etwas stärken, meint Tobias Basse, Aktienstratege bei der NordLB. Anleger am deutschen Aktienmarkt dürfte dies freuen.