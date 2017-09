 Dax-Ausblick: Investoren bauen auf Merkel

Börse Frankfurt Mit einer ausgeprägten Erleichterungsrally ist nach der Bundestagswahl nicht zu rechnen. (Foto: dpa)

FrankfurtAllen statistikgläubigen Skeptikern zum Trotz: Die hiesigen Aktienmärkte sind auf gutem Weg, den September überraschend positiv abzuschließen. Anders als meist in der Vergangenheit dürften die wichtigsten Börsenindizes diesmal ein deutliches Kursplus im neunten Monat des Jahres über die Ziellinie bringen. Mehr als vier Prozent Gewinn hat beispielsweise das deutsche Bluechip-Barometer Dax bisher verbucht.

„Die Aktienmärkte kommen trotz einigem Gegenwind dank anhaltend hoher Liquidität gut durch den oft schwierigen September“, sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. Auch der Ausgang der Bundestagswahl sollte daran kurzfristig wenig ändern.

Die meisten Experten erwarten, dass Investoren die Ergebnisse des Urnengangs schnell abhaken werden. Für sie ist so gut wie ausgemacht, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel weiter für wirtschaftspolitische Stabilität sorgen wird – unter welcher Farbkonstellation auch immer.

Anders als bei den vorangegangenen Wahlen in Europa ist jedoch auch nicht mit einer ausgeprägten Erleichterungsrally zu rechnen. Hintergrund: Bei den Wahlen in den Niederlanden und auch in Frankreich in der ersten Jahreshälfte war bis zuletzt unklar, ob es radikale, Euro-feindliche Parteien an die Macht schaffen. Nach dem Scheitern der rechtsnationalen EU-Gegner in Deutschlands Nachbarländern kletterte damals der Dax damals auf neue Rekorde.

Jetzt ist die Situation anders: Merkels CDU liegt in den Umfragen nahezu uneinholbar vorne. Alles andere als ein klarer Sieg Merkels wäre eine Sensation. Eine Fortsetzung der Regierung unter der Führung der als wirtschaftsfreundlich geltenden CDU ist daher an den Märkten eingepreist. Unklar erscheint lediglich die Koalitionsfrage. Investoren sind nicht nervös und haben ihre Aktienpositionen im Vorfeld der Bundestagswahlen nicht verringert.

Welche politische Risiken Anlegern 2017 noch drohen Mueller-Ermittlungen Die andauernden Untersuchungen des US-Sonderermittlers Robert Mueller stellen eine latente Bedrohung für die Aktienmärkte dar. Seit dem 17. Mai geht der frühere FBI-Direktor möglichen Verbindungen von US-Präsident Donald Trump zu russischen Regierungskreisen nach. Über den momentanen Stand der Ermittlungen lässt sich nur mutmaßen – Mueller gibt keine öffentlichen Stellungnahmen ab. Quelle: Die japanische Bank Nomura hat die politischen Risiken für die Märkte in den kommenden Monaten erfasst.

Bundestagswahl Auch wenn ein Kanzlerwechsel hierzulande derzeit unwahrscheinlich erscheint: Die Bundestagswahl am 24. September wird an den Börsen genau beobachtet werden. Denn eine Veränderung der bestehenden Regierungskoalition sowie das Erstarken populistischer Kräfte könnte auf Anlegerseite ebenso zu Unsicherheiten führen.

EZB-Sitzungen Tagt der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB), spitzen alle Börsianer ihre Ohren. Was EZB-Chef Mario Draghi bei der obligatorischen Pressekonferenz verkündet, hat mitunter gravierende Auswirkungen auf den Kursverlauf. Derzeit steigt der Druck auf die Notenbanker ihre ultralockere Geldpolitik – ob der guten Wirtschaftslage – zu beenden. Konkrete Ankündigungen werden im Herbst erwartet, nachdem Draghi Anleger auf der Sitzung Anfang September erneut vertröstet hatte.

BoE Inflation Report Im Zuge der Brexit-Verhandlungen kommt den Berichten der Bank of England (BoE) besondere Bedeutung zu. Der nächste vierteljährliche Inflationsreport der britischen Zentralbank erscheint am 2. November. Laut dem Finanzinstitut würden die Auswirkungen des Brexit für britische Bürger schon jetzt durch steigende Lebensmittelpreise spürbar. Zuletzt hatte die Bank die Aussicht auf Wirtschafts- und Einkommenswachstum zurückgeschraubt und die Inflationsprognose auf 2,7 Prozent erhöht.



OPEC-Sitzung Am 30. November findet die nächste Tagung der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) statt – ein Schicksalstag für alle Anleger. Zuletzt hatte die OPEC eine gemeinsame Produktionskürzung beschlossen, um den Ölpreis zu stabilisieren und eine Übersättigung zu verhindern. Die Vereinbarung – mit einer Laufzeit bis Ende März 2018 – wurde jedoch nicht von allen Ländern eingehalten.

Fed-Spitze Die erste Amtszeit der derzeitigen Fed-Chefin Janet Yellen endet im Februar 2018. Ob US-Präsident Donald Trump ihr eine zweite zugesteht, ist ungewiss. Lange Zeit galt Trump als harscher Kritiker von Yellens Niedrigzinspolitik. Neben Yellen wird der Ex-Vizechef von Goldman Sachs, Gary Cohn, als aussichtsreicher Kandidat für den Fed-Chefposten gehandelt.

Auch aus weiteren Gründen rechnen Marktbeobachter kurzfristig nicht mit weiteren deutlichen Kursgewinnen an den Aktienbörsen: Vor allem der anhaltende Streit zwischen den USA und Nordkorea sei derzeit ein Hemmschuh, sagt Anlagestratege Tobias Basse von der NordLB. Jüngster Höhepunkt der Auseinandersetzung: Als Reaktion auf eine Rede von US-Präsident Donald Trump vor den Vereinten Nationen hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un „harte Gegenmaßnahmen auf höchstem Niveau angekündigt, die den Test einer Wasserstoffbombe auf dem Pazifik beinhalten könnten.

„Es herrscht zwar nicht die Angst, dass sich aus der Krise ein bewaffneter Konflikt entwickelt. Da die Börsen in den vergangenen Monaten aber gut gelaufen sind, nehmen Anleger neue Nachrichten gerne als Ausrede, um Gewinne zu realisieren."