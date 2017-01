Kaum Termine, aber große Themen

Auch sonst ist der Terminkalender noch recht leer. Die Berichtssaison nimmt sowohl in Europa als auch in den USA nur allmählich Fahrt auf. In Deutschland legt der Kosmetikkonzern Beiersdorf am Dienstag Zahlen für das vergangene Jahr vor, in den USA stehen am Mittwoch die Quartalsergebnisse der Großbank Goldman Sachs an.

Doch es gibt Themen, die Börsianer sehr wohl beschäftigen – und die für Unruhe sorgen könnten. Da ist zum Beispiel die Deutsche Börse, die sich bekanntlich mit der London Stock Exchange zusammenschließen will. Am Dienstag treffen sich in Wiesbaden die Chefs der beiden Börsenbetreiber mit dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier und dem für die Börsenaufsicht zuständigen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.

Denn als eine der größten Hürden für eine Fusion gelten die hessische Börsenaufsicht sowie die Prüfung der EU-Kommission. Die Aufsicht des Bundeslandes hat Insidern zufolge große Bedenken, weil sie fürchtet, nach dem Deal nicht genügend Zugriff auf die Holdinggesellschaft zu haben, die laut derzeitigen Plänen in London angesiedelt werden soll.

Und auch die Aufarbeitung des VW-Skandals beschäftigt Börsianer weiter. Was wusste wer zu welchem Zeitpunkt? Am Mittwoch wird der ehemalige VW-Chef Martin Winterkorn im Rampenlicht stehen, wenn er im Untersuchungsausschuss des Bundestages zur VW-Dieselaffäre auftritt. Er hatte seinen Posten nach Bekanntwerden des Abgas-Skandals räumen müssen. Der Untersuchungsausschuss in der Diesel-Abgasaffäre war im April 2016 eingesetzt worden.



Mit Material von Reuters.