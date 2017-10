Keine Euphorie

Überschwänglich sind Analysten trotz der positiven Aussagen jedoch nicht. „Es wird nicht im Schweinsgalopp nach oben gehen, es wird volatiler werden“, ist Halver von der Baader Bank überzeugt. Auch für Tim Albrecht, Aktienchef für den deutschsprachigen Raum bei der Deutschen Asset Management ist „Euphorie nicht angebracht“. Insgesamt stehen die Börsenampeln aber seiner Ansicht nach weiter auf Grün. Im nächsten Jahr könnte sich der Dax dann auf die 14.000er-Marke zubewegen. „Die deutsche Wirtschaft läuft sehr gut, die Unternehmensgewinne steigen und auch die Bewertungen am Aktienmarkt können weiter nach oben gehen“, fasst Albrecht seine Einschätzung zusammen.

Frische Einschätzungen zur Konjunktur sind dabei in der kommenden Woche rar gesät. Aus Deutschland gibt es am Dienstag nur den ZEW-Konjunkturindex, der laut Ökonomen auf 21,5 Punkte gestiegen sein dürfte, letztlich jedoch im Seitwärtstrend liegt. „Früher war der ZEW-Index ein viel beachteter Indikator, heute wird er zumeist kaum zur Kenntnis genommen“, sagt Bernd Weidensteiner, Analyst bei der Commerzbank. Ein Grund dafür sei, dass viele Investoren realisiert haben, dass der ZEW – anders als die Einkaufsmanager-Indizes oder der Ifo-Geschäftsklima-Index – keine neuen Informationen enthält, sondern nur die durch andere Indikatoren bestimmte Stimmung am Markt bezüglich der Konjunktur abbildet.

Störfeuer für die Börsen könnte es dagegen von politischer Seite geben. In Österreich sieht es so aus, als würde die rechtspopulistische, europakritische FPÖ bei den Wahlen am Sonntag zum „Königsmacher“ bei der Regierungsbildung. „Für die europäischen Reformambitionen wäre dies wohl ein gewisser Dämpfer“, meint Elmar Völker, Analyst bei der LBBW.

Noch mehr werden Investoren auf Spanien schauen. Bis Montag muss Kataloniens Regierungschef Carles Puigdemont erklären, ob er nun in der vergangenen Woche die Unabhängigkeit ausgerufen hat oder nicht. „Immerhin wurde aber das verfassungswidrige Unabhängigkeitsreferendum in Spanien am 1. Oktober an den Märkten bislang hauptsächlich als spanisches Problem aufgefasst“, meinen die Strategen der BayernLB. „Andere Länder waren nicht betroffen und die Zukunft der Währungsunion wurde nicht in Frage gestellt.“ Von daher dürfte zumindest kurzfristig die spanische Krise neuen Höchstständen an der Börse nicht im Wege stehen.