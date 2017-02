Quartalszahlen und Konjunkturdaten im Blick

Neben all den politischen Themen gibt es in der neuen Woche auch einige Zahlen. Von der Deutschen Börse beispielsweise kommen Quartalszahlen. Firmenchef Carsten Kengeter wird am Donnerstag erstmals seit Bekanntwerden der Ermittlungen gegen ihn wegen möglichen Insiderhandels öffentlich auftreten. Zudem wollen Anleger wissen, wie es mit der geplanten Fusion mit der London Stock Exchange weitergeht. Diese zieht sich länger hin als geplant.



In der Schweiz legt eine Rivalin der Deutschen Bank Zahlen vor. Bei der Credit Suisse erwarten Analysten am Dienstag einen Verlust von rund zwei Milliarden Franken. Mit Spannung beobachten Anleger auch, wie es im Streit zwischen Volkswagen und Ex-Aufsichtsratschef Ferdinand Piech weitergeht.

Zudem legen am Donnerstag der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern Nestlé und der Chemiekonzern Clariant, am Mittwoch der Nestlé-Rivale Danone und am Freitag die Allianz ihre Bilanzen vor.



Außerdem stehen in der kommenden Woche zahlreiche Konjunkturdaten. Am Dienstag zeigt sich, wie stark die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal zugelegt hat. Analysten der DZ Bank rechnen mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Der Index des Mannheimer ZEW gibt ebenfalls am Dienstag einen Einblick über die Konjunkturerwartungen der Börsenexperten. Doch das Geschehen dürfte wohl weiterhin die Politik diesseits und jenseits des Atlantiks maßgeblich bestimmen.