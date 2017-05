Rekordjagd des Dax geht wohl weiter

Die Freude über die Aktienkurse sei allerdings zu groß, meint die US-Notenbank Fed. Sie befürchtet eine Überhitzung der Wirtschaft. Der Zuwachs an Arbeitsplätzen müsse in den kommenden Jahren auf ein „tragbareres Tempo“ gedrosselt werden, sagte der Chef der Federal Reserve von San Francisco, John Williams. Die guten Arbeitsmarktzahlen sprechen aus seiner Sicht für zwei bis drei weiteren Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed noch in diesem Jahr.

In den USA sind nur noch 4,4 Prozent der Menschen ohne Arbeit. Die nächste Zinserhöhung wird von Experten im Juni erwartet. Die Liechentsteiner VP Bank ruft der US-Notenbankchefin Janet Yellen zu, sie tue gut daran, weiter an der Zinsschraube zu drehen. „Eine Zinserhöhung im Juni sollte mit dem heute veröffentlichten Arbeitsmarktbericht in trockenen Tüchern sein.“

Ebenfalls beschäftigen wird die Märkte in dieser Woche der Austritt der Briten aus der Europäischen Union – zumal die britische Notenbank am Donnerstag ihren Zinsentscheid bekanntgibt. Die Experten von HSBC erwarten angesichts des schwachen Wachstums auf der Insel, dass der Leitzins bei unverändert 0,25 Prozent bleibt.

In Deutschland könnten gute Konjunkturdaten die Kurse weiter in Richtung 13.000 Punkte treiben. Am Montag veröffentlicht Deutschland die Auftragseingänge im März, einen Tag später die Industrieproduktion und die Handelsbilanz im gleichen Monat. Am Freitag folgen die jüngsten Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt. In den USA schauen Anleger am gleichen Tag auf den Einzelhandelsumsatz.

Derweil stehen auch weiterhin die Quartalsberichte im Fokus. Im Laufe der Woche geben Börsenschwergewichte wie die Commerzbank, Münchener Rück und Eon (jeweils Dienstag), sowie Deutsche Telekom (Donnerstag) und Allianz (Freitag) ihre jüngsten Quartalszahlen bekannt. In Frankreich werden die Zahlen von Vivendi und Credit Agricole erwartet. Ausblicke auf die künftige Geschäftsentwicklung werden sicherlich auch auf den Hauptversammlungen von Volkswagen, Hochtief, SAP, BMW und BASF gegeben werden.