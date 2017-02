Trump sorgt für gute Laune

Auf den Devisenmärkten irritiert, wie Trump den Dollar schwach redet. „Offensichtlich ist die vornehme Zurückhaltung zu Ende, mit der frühere US-Regierungen die Dollarentwicklung begleiteten“, schreib die Commerzbank und stellt fest: „Das beeindruckt den Devisenmarkt.“

Die Tendenz auf dem Aktienmarkt ist positiv. Doch der twitternde Trump ist auf längere Sicht eine latente Gefahr für die Kurse. Je hartnäckiger er das eigene Land in einen Handelskrieg mit Europa und anderen Staaten steuert, desto wahrscheinlicher werden Kursverluste. Schließlich nimmt die Börse vorweg, was hinterher Realität werden könnte: Handelsbeschränkungen auf beiden Seiten, die zu Absatz- und in der Folge Wohlstandsverlusten auf beiden Seiten des Atlantiks führen würden. Folgerichtig warnt die Helaba vor „törichtem Protektionismus“.

In den Vereinigten Staaten selbst erzeugt Trump gerade positive Stimmung bei den Banken und ihren Aktionären. Die erwarten eine Lockerung der Bankenregulierung nach Treffen des US-Präsidenten mit Chefs wichtiger US-Institute. Letztendlich geht es um eine Aufweichung der sogenannten Dodd-Frank-Regeln, die die Kreditinstitute nach der Finanzkrise von 2008 zügeln sollten. Die regeln sollen unter anderem verhindern, dass Banken wieder mit Steuergeldern gerettet werden müssen.

In Deutschland hat die Bilanzsaison noch nicht richtig begonnen, so dass von den Unternehmensergebnissen keine Impulse zu erwarten sind. Anders in den USA und einigen Nachbarländern. So berichten etwa die Energiekonzerne BP, Statoil und Vattenfall am Dienstag über das abgelaufene Jahr. Am gleichen Tag publiziert die Bank BNP Paribas die jüngsten Zahlen. Als weiteres europäische Kreditinstitut folgt Unicredit am Donnerstag. Unter den US-Schwergewichten stechen die Zahlenveröffentlichungen von Time Warner am Mittwoch und Coca Cola am folgenden Tag heraus.