Zahlenflut am Donnerstag

Volkswirtin Christine Schäfer von der DZ Bank ist allerdings skeptisch, dass der Republikaner bei seinem Vorhaben schnelle Erfolge erzielt. „Auch ohne den großen Zeitdruck, unter dem die US-Abgeordneten und der Präsident jetzt agieren, wäre das Konzipieren einer umfassenden Steuerreform eine Herkulesaufgabe“, glaubt sie. Es sei zu befürchten, dass bei einem schnell umgesetzten Kompromiss eine nachhaltige Fiskalpolitik auf der Strecke bleibe.

Befürchtungen, dass die Staatsverschuldung in den USA durch eine solche Steuerreform weiter steigt, könnten den Dollar belasten. Das wiederum dürfte dem Euro einen Schub geben. An den Aktienmärkten käme eine anziehende Gemeinschaftswährung allerdings nicht gut an, da sich dadurch die Chancen der exportfokussierten Unternehmen aus der Euro-Zone verschlechtern würden.

Auch von der Konjunkturfront gibt es Neuigkeiten. „Nachdem die wichtigsten Notenbanken getagt haben, werden die Märkte wieder verstärkt darauf achten, ob die konjunkturellen Frühindikatoren weiter überzeugen“, sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. In Deutschland stehen nach den Auftragseingängen der Industrie für September am Montag tags darauf die Industrieproduktion und am Donnerstag die Handelsbilanz jeweils für denselben Monat an. „Die überschaubare Makrodaten-Agenda spricht für eine Verschnaufspause an den Börsen“, so Greil.

In der Euro-Zone folgen den Produzentenpreisen zum Wochenstart am Dienstag die September-Einzelhandelsumsätze und am Donnerstag das Update der Wachstumsprognosen der Europäischen Kommission. In den USA wird am Freitag das vorläufige Michigan-Verbrauchervertrauen für November erwartet. Hinzu kommen aus China noch die Handelsbilanz für Oktober am Mittwoch sowie die Inflations- und Produzentenpreisdaten für Oktober am Donnerstag.

Großes Gesprächsthema an den Börsen wird nach Einschätzung von Analysten auch die Ernennung von Jerome Powell zum neuen Chef der US-Notenbank Fed bleiben. Der 64-Jährige soll im Februar das Amt von Janet Yellen übernehmen. „Powells Nominierung gilt als Signal für geldpolitische Kontinuität“, sagt Anna Stupnytska, Ökonomin beim Vermögensverwalter Fidelity. „Auf kurze Sicht dürfte sich daher an den sehr behutsamen Zinserhöhungen nichts ändern.“ Börsianer gehen davon aus, dass die Fed im Dezember die Leitzinsen erneut anheben wird – es wäre die dritte Leitzinserhöhung in diesem Jahr.