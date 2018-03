Dax Talfahrt der US-Börsen zieht Dax wieder runter

Am Mittwochmorgen trennen sich Anleger insbesondere von Tech-Aktien. Die Papiere des Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor verlieren neun Prozent.

Am Dienstag hatten Berichte über Vorbereitungen für einen Chefwechsel bei der Deutschen Bank viele Anleger optimistisch gestimmt. (Foto: dpa) Handelssaal der Frankfurter Börse

FrankfurtHohe Kursverluste an der US-Technologiebörse Nasdaq haben den Anlegern in Deutschland die Stimmung am Mittwoch schon wieder vermiest. Nach der kräftigen Erholung des Dax am Vortag ging es nun erneut abwärts mit den Kursen. Der Dax verlor im frühen Handel einen Prozent auf 11.841 Punkte. Am Dienstag hatte er 1,6 Prozent höher bei 11.970 Punkten geschlossen.

Unter Beobachtung stehen weiterhin auch Bankenwerte. Die Deutsche Bank, bei der es offenbar auf eine Ablösung von Vorstandschef John Cryan hinausläuft, lag 1,3 Prozent schwächer. Die Commerzbank gab zwei Prozent ab.

Marktteilnehmer sorgten sich nun, dass die USA chinesischen Investitionen in wichtige Technologien einen Riegel vorschieben könnten, sagte Experte Michael McCarthy vom Broker CMC Markets. Der Schutz geistigen Eigentums könne der zentrale Punkt der von US-Präsident Donald Trump eingeschlagenen Handelspolitik sein. Der Index Nasdaq 100 war am Vortag um mehr als drei Prozent gefallen.

Auch in Deutschland trennten sich Anleger am Mittwochmorgen vor allem von Tech-Aktien. „Da die Tech-Aktien einen großen Beitrag zur Aktien-Rally der vergangenen Jahre leisteten, hat eine Korrektur in diesem Sektor einen spürbaren Effekt auf die Märkte insgesamt“, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Handelshaus AxiTrader.

Infineon hielt mit einem Minus von über vier Prozent die rote Laterne im Dax, SAP gab einen Prozent nach. Im TecDax brachen die Papiere des Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor um mehr als neun Prozent auf 20,86 Euro ein. Sie litten zusätzlich unter Spekulationen auf eine eigene Chip-Produktion von Apple.

Apple mache bei seiner Ablösung von Zulieferern schnellere Fortschritte als gedacht, schrieben die Analysten von Bankhaus Lampe in einem Marktkommentar. Es bestehe das Risiko, dass bereits in diesem Jahr die Umsätze von Dialog davon beeinträchtigt würden. Lampe kürzte das Kursziel der Titel auf 22 von zuvor 26 Euro, die Bewertung blieb bei „Hold“.

Der MDax der 50 mittelgroßen Werte gab um 1,12 Prozent auf 25.192 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index TecDax büßte im Sog der schwachen Nasdaq 2,3 Prozent auf 2498 Punkte ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um einen Prozent auf 3283 Zähler nach unten.

Auch die US-Börsen waren nach der Rally zum Wochenauftakt am Dienstag auf Talfahrt gegangen. Händler sprachen von einer Kurskorrektur und verwiesen zudem auf die schlechte Stimmung bei Hochtechnologiewerten nach dem Datenskandal bei Facebook. Die Papiere des Social-Media-Konzerns verloren am Dienstag fast fünf Prozent.

Die Terminlage bleibt zwei Tage vor der Osterpause dünn: In den USA wird die dritte Wachstumsschätzung zum Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal veröffentlicht. In Deutschland steht der GfK-Konsumklimaindex für April an.

Auf der Unternehmensseite warten noch einige Nachzügler mit Details ihrer Bilanz auf. So ist der Solartechnikkonzern SMA Solar mit Zuwächsen ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal habe das Unternehmen einen Umsatz von etwa 180 (Vorjahreszeitraum: 173) Millionen Euro und einen operativen Gewinn (Ebitda) von rund 18 (15,9) Millionen erzielt, sagte SMA-Chef Pierre-Pascal Urbon am Mittwoch.

„Mit der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Quartal und unserem hohen Auftragsbestand sind wir auf einem guten Weg, die gesteckten Ziele für dieses Jahr zu erreichen“, so Urbon. Diese sehen leichte Zuwächse vor: einen Umsatz von 900 Million bis eine Milliarde Euro und ein Ebitda von 90 bis 110 Millionen Euro.

Anders als die meisten deutschen Solarmodul- und Zellhersteller, die inzwischen pleite sind, konnte sich SMA bislang im Markt behaupten. Der Konzern gilt mit seinen Wechselrichtern, dem Herzstück in Solaranlagen, als Weltmarktführer. Gleichwohl sorgen asiatische Anbieter mit Billigprodukten für Margendruck.

