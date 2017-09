FrankfurtEuropas Anleger haben trotz der schwelenden Krise um Nordkorea am Mittwoch bei Aktien zugegriffen. Vor allem der niedrige Euro stützte wegen der Vorteile für die heimische Exportbranche die Kurse. Die Fusion der Zug-Sparte von Siemens mit dem französischen Rivalen Alstom gefiel den Anlegern ebenfalls.

Der Dax stieg bis zum Handelsende um 0,4 Prozent auf 12.657 Punkte. „Der Dax steht vor einem kräftigen Ausbruch nach oben“, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets. „Heute könnte das Signal fallen für einen erneuten Anlauf auf die 13.000-Punkte-Marke.“ MDax und TecDax schlossen am Mittwoch kaum verändert. Der Euro-Zonen-Leitindex Euro Stoxx 50 gewann 0,5 Prozent auf 3555 Punkte.

Der Höhenflug des Euros – noch Mitte des Monats hatte er erstmals seit Anfang 2015 über 1,20 Dollar notiert – scheine erst einmal vorbei zu sein, sagte ein Händler. Mit 1,1745 Dollar notierte die Gemeinschaftswährung zeitweise auf einem Vier-Wochen-Tief.

Welche politische Risiken Anlegern 2017 noch drohen Mueller-Ermittlungen Die andauernden Untersuchungen des US-Sonderermittlers Robert Mueller stellen eine latente Bedrohung für die Aktienmärkte dar. Seit dem 17. Mai geht der frühere FBI-Direktor möglichen Verbindungen von US-Präsident Donald Trump zu russischen Regierungskreisen nach. Über den momentanen Stand der Ermittlungen lässt sich nur mutmaßen – Mueller gibt keine öffentlichen Stellungnahmen ab. Quelle: Die japanische Bank Nomura hat die politischen Risiken für die Märkte in den kommenden Monaten erfasst.

Bundestagswahl Auch wenn ein Kanzlerwechsel hierzulande derzeit unwahrscheinlich erscheint: Die Bundestagswahl am 24. September wird an den Börsen genau beobachtet werden. Denn eine Veränderung der bestehenden Regierungskoalition sowie das Erstarken populistischer Kräfte könnte auf Anlegerseite ebenso zu Unsicherheiten führen.

EZB-Sitzungen Tagt der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB), spitzen alle Börsianer ihre Ohren. Was EZB-Chef Mario Draghi bei der obligatorischen Pressekonferenz verkündet, hat mitunter gravierende Auswirkungen auf den Kursverlauf. Derzeit steigt der Druck auf die Notenbanker ihre ultralockere Geldpolitik – ob der guten Wirtschaftslage – zu beenden. Konkrete Ankündigungen werden im Herbst erwartet, nachdem Draghi Anleger auf der Sitzung Anfang September erneut vertröstet hatte.

BoE Inflation Report Im Zuge der Brexit-Verhandlungen kommt den Berichten der Bank of England (BoE) besondere Bedeutung zu. Der nächste vierteljährliche Inflationsreport der britischen Zentralbank erscheint am 2. November. Laut dem Finanzinstitut würden die Auswirkungen des Brexit für britische Bürger schon jetzt durch steigende Lebensmittelpreise spürbar. Zuletzt hatte die Bank die Aussicht auf Wirtschafts- und Einkommenswachstum zurückgeschraubt und die Inflationsprognose auf 2,7 Prozent erhöht.



OPEC-Sitzung Am 30. November findet die nächste Tagung der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) statt – ein Schicksalstag für alle Anleger. Zuletzt hatte die OPEC eine gemeinsame Produktionskürzung beschlossen, um den Ölpreis zu stabilisieren und eine Übersättigung zu verhindern. Die Vereinbarung – mit einer Laufzeit bis Ende März 2018 – wurde jedoch nicht von allen Ländern eingehalten.

Fed-Spitze Die erste Amtszeit der derzeitigen Fed-Chefin Janet Yellen endet im Februar 2018. Ob US-Präsident Donald Trump ihr eine zweite zugesteht, ist ungewiss. Lange Zeit galt Trump als harscher Kritiker von Yellens Niedrigzinspolitik. Neben Yellen wird der Ex-Vizechef von Goldman Sachs, Gary Cohn, als aussichtsreicher Kandidat für den Fed-Chefposten gehandelt.

Mit Aufmerksamkeit hatten Anleger am Dienstag die Rede der US-Notenbankchefin Janet Yellen verfolgt, die erklärt hatte, die niedrige Inflation stehe weiteren Zinserhöhungen nicht im Wege. Es sei unklug zu warten, bis das Zwei-Prozent-Ziel bei der Teuerung erreicht sei.

„Damit ist der Euro erst einmal angezählt, denn in Europa stehen die Zeichen noch lange nicht auf Zinserhöhungen“, fasste ein Börsianer die Stimmung zusammen.

Börsianer setzen derweil auf Impulse durch die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Steuerreform. Trump wollte am Abend (MESZ) seine Steuerpläne vorstellen. Anleger hoffen auf eine größere Entlastung der Unternehmen, was die Konjunktur anschieben könnte.

Viele Anleger stiegen bei Siemens und Alstom ein, die den ICE und den TGV künftig unter ein Dach bringen. Der Aktienkurs des Münchener Traditionskonzerns und Dax-Schwergewichts zog um 1,2 Prozent an. Alstom-Aktien stiegen in Paris um 4,25 Prozent. Einige Analysten zweifelten zwar an möglichen Spareffekten, andere äußerten sich aber deutlich positiv. „Wenn es so durchgeht, dann ist das Deal für beide Seiten gut“, sagte ein Händler.

Die Aktien von Hannover Rück haben von einer Hochstufung profitiert. Sie gewannen am Mittwoch 0,7 Prozent. Nach der Serie verheerender Wirbelstürme rechnen die Analysten von JP Morgan mit höheren Preisen für europäische Rückversicherer. Deswegen sei momentan ein attraktiver Zeitpunkt, um bei Titeln wie Hannover Rück einzusteigen, hieß es in einer Studie. Daher stuften die Experten die Titel von „Untergewichten“ hoch auf „Neutral“. Der Konzern sei vergleichsweise wenig betroffen von Naturkatastrophen und habe ein großes, noch ungenutztes Budget dafür.

Generell sehe es ganz danach aus, als ob 2017 in Sachen Naturkatastrophen das kostspieligste Jahr überhaupt für die Branche werde, hieß es. Für die Rückversicherer sei aber nicht ersichtlich, dass das in den Bilanzen zu einem Problem werden könnte. Zwar seien die Ergebnisse in diesem Jahr davon höchstwahrscheinlich heftig betroffen. „Doch die Kombination der Häufigkeit und Schwere der Stürme wird aus unserer Sicht ausreichend beunruhigend sein, um bedeutende Preissteigerungen zu erreichen.“

Die Aussicht auf höhere Zinsen zumindest in den USA stützte die Finanzwerte: Die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank stiegen jeweils um rund drei Prozent. Hingegen rutschten die Papiere des Autozulieferers Hella um mehr als vier Prozent ab. Die Gewinnmargen des Scheinwerferherstellers seien eine Enttäuschung, sagten Analysten.

