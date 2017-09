Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer schwächere Euro hat den deutschen Aktienmarkt am Dienstag gestützt. Die Gemeinschaftswährung fiel mit 1,1793 US-Dollar zeitweise unter die Marke von 1,18 US-Dollar. Davon profitierte tendenziell der exportlastige Dax, der am Abend 0,1 Prozent höher bei 12.605 Punkten schloss. Der Leitindex bewegt sich schon seit zwei Wochen in einer relativ engen Spanne.

Für den MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, ging es am Dienstag um 0,2 Prozent auf 25.681 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index TecDax fiel indes um 0,4 Prozent auf 2401 Zähler. Der Euro-Zonen-Leitindex Euro Stoxx 50 gab 0,2 Prozent nach.

Gegen Kursgewinne sprach nach Ansicht vieler Beobachter nach wie vor der Konflikt um Nordkorea. Im Konflikt um Nordkoreas Atomprogramm haben sich das Regime in Pjöngjang und die USA erneut einen rhetorischen Schlagabtausch geliefert. Das Weiße Haus wies am Montag eine Aussage Nordkoreas als absurd zurück, Präsident Donald Trump habe den Krieg erklärt. Das hatte der nordkoreanische Außenminister Ri Yong Ho zuvor in New York gesagt. Er drohte zudem mit dem Abschuss amerikanischer Kampfjets. Das Risiko nehme zu, schrieb Martin Lück von Black Rock mit Blick auf Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un.

Welche politische Risiken Anlegern 2017 noch drohen Mueller-Ermittlungen Die andauernden Untersuchungen des US-Sonderermittlers Robert Mueller stellen eine latente Bedrohung für die Aktienmärkte dar. Seit dem 17. Mai geht der frühere FBI-Direktor möglichen Verbindungen von US-Präsident Donald Trump zu russischen Regierungskreisen nach. Über den momentanen Stand der Ermittlungen lässt sich nur mutmaßen – Mueller gibt keine öffentlichen Stellungnahmen ab. Quelle: Die japanische Bank Nomura hat die politischen Risiken für die Märkte in den kommenden Monaten erfasst.

Bundestagswahl Auch wenn ein Kanzlerwechsel hierzulande derzeit unwahrscheinlich erscheint: Die Bundestagswahl am 24. September wird an den Börsen genau beobachtet werden. Denn eine Veränderung der bestehenden Regierungskoalition sowie das Erstarken populistischer Kräfte könnte auf Anlegerseite ebenso zu Unsicherheiten führen.

EZB-Sitzungen Tagt der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB), spitzen alle Börsianer ihre Ohren. Was EZB-Chef Mario Draghi bei der obligatorischen Pressekonferenz verkündet, hat mitunter gravierende Auswirkungen auf den Kursverlauf. Derzeit steigt der Druck auf die Notenbanker ihre ultralockere Geldpolitik – ob der guten Wirtschaftslage – zu beenden. Konkrete Ankündigungen werden im Herbst erwartet, nachdem Draghi Anleger auf der Sitzung Anfang September erneut vertröstet hatte.

BoE Inflation Report Im Zuge der Brexit-Verhandlungen kommt den Berichten der Bank of England (BoE) besondere Bedeutung zu. Der nächste vierteljährliche Inflationsreport der britischen Zentralbank erscheint am 2. November. Laut dem Finanzinstitut würden die Auswirkungen des Brexit für britische Bürger schon jetzt durch steigende Lebensmittelpreise spürbar. Zuletzt hatte die Bank die Aussicht auf Wirtschafts- und Einkommenswachstum zurückgeschraubt und die Inflationsprognose auf 2,7 Prozent erhöht.



OPEC-Sitzung Am 30. November findet die nächste Tagung der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) statt – ein Schicksalstag für alle Anleger. Zuletzt hatte die OPEC eine gemeinsame Produktionskürzung beschlossen, um den Ölpreis zu stabilisieren und eine Übersättigung zu verhindern. Die Vereinbarung – mit einer Laufzeit bis Ende März 2018 – wurde jedoch nicht von allen Ländern eingehalten.

Fed-Spitze Die erste Amtszeit der derzeitigen Fed-Chefin Janet Yellen endet im Februar 2018. Ob US-Präsident Donald Trump ihr eine zweite zugesteht, ist ungewiss. Lange Zeit galt Trump als harscher Kritiker von Yellens Niedrigzinspolitik. Neben Yellen wird der Ex-Vizechef von Goldman Sachs, Gary Cohn, als aussichtsreicher Kandidat für den Fed-Chefposten gehandelt.

Die Äußerungen sollten die „Investoren sehr beunruhigen“, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank. Es bestehe das Risiko einer militärischen Eskalation. Die nur verhaltenen Kursverluste in Asien deuteten auf einen „Gewöhnungseffekt“ aufseiten der Anleger hin.

Marktanalyst Michael Hewson machte zudem die politische Unsicherheit nach der Bundestagswahl für die Zurückhaltung verantwortlich. „Abgesehen von einem Scheitern von Angela Merkel (CDU) hätte es für die politische Stabilität nicht schlimmer kommen können“, meinte er. Eine schnelle Regierungsbildung sei unwahrscheinlich, zumal die Landtagswahl in Niedersachsen in gut zwei Wochen zunächst wohl Priorität genieße.

Bei den Unternehmen stand Thyssen-Krupp im Fokus. Der Industriekonzern hat sich nach der Einigung auf eine Fusion seiner europäischen Stahlsparte mit derjenigen von Tata Steel gut eine Milliarde Euro am Kapitalmarkt besorgt. Nach anfänglichen Kursverlusten drehten die Papiere wieder ins Plus. Mit dem frischen Geld will der Konzern das Wachstum im Industriegütergeschäft forcieren.

Die Immobiliengesellschaft Deutsche Wohnen platzierte am Morgen Wandelschuldverschreibungen über 800 Millionen Euro am Markt. Die Aktien von Deutsche Wohnen gewannen am Dienstag rund drei Prozent. Mit der Kapitalmaßnahme macht das Unternehmen die Finanzierung günstiger.