Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 Gerüchte um Einstieg von Warren Buffett beflügeln GE-Aktie

Der Handelsstreit schwebt über den Börsen – an der Wall Street geht es leicht bergab. Derweil steigt die Aktie von General Electric so hoch wie seit 2015 nicht mehr.

Ein Händler steht auf dem Parkett der New Yorker Börse. (Foto: AP) New Yorker Börse

New YorkDie US-Börsen haben am Dienstag nach der Rally zum Wochenbeginn eine Verschnaufpause eingelegt. Die Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China stützte die Standardwerte an der Wall Street zu Beginn des Handels. Bis zum Nachmittag büßten die Indizes ihre Gewinne jedoch wieder ein.

Der Dow Jones trat zuletzt auf der Stelle bei 24.200 Punkten und gab damit die Gewinne vom Vormittag wieder ab. Der S&P 500 sank um 0,4 Prozent 2647 auf Zähler. Der Nasdaq verlor 1,6 Prozent auf 7107 Punkte.

Zur anfänglichen Beruhigung trugen Zeichen einer Annährung zwischen USA bei. Er hoffe, die USA nähmen eine vernünftige Haltung ein und arbeiteten gemeinsam mit China an einer Lösung, sagte Ministerpräsident Li Keqiang laut Staatsmedien. Sein Land sei aber auch auf einen Handelskrieg vorbereitet.

„Die Märkte waren in der vergangenen Woche schon vom Schlimmsten ausgegangen“, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets. „Jetzt sehen wir eine Bewegung, in der die Pessimisten ordentlich zurückrudern müssen.“ Die Ankündigung der USA, Zölle auf chinesische Produkte zu erheben und Gegenmaßnahmen aus China hatten die Börsen auf Talfahrt geschickt.

In Frankfurt zog der Dax um 1,6 Prozent auf 11.970 Punkte an und machte damit einen Teil der Verluste seit Donnerstag voriger Woche wett. Der EuroStoxx50 gewann gut ein Prozent.

Bei den Einzelwerten stach vor allem die General-Electric-Aktie heraus. Unter den Händlern machte am Morgen das Gerücht die Runde, dass Warren Buffett an einer Beteiligung interessiert sei. Die Aktien des Siemens-Rivalen stiegen daraufhin um bis zu 6,4 Prozent – der größte Anstieg binnen eines Tages seit Oktober 2015.

Zuletzt konnte GE bei den Anlegern nicht mit guten Nachrichten punkten. Der Konzern meldete zuletzt einen Nachfragerückgang bei seinen Turbinen. Auch gab es eine Bilanzprüfung durch die US-Aufsichtsbehörde SEC. Insgesamt hat General Electric seit Ende 2016 168 Milliarden Dollar an Marktkapital verloren und gehört zu den Verlierern des US-Leitindex Dow Jones für diesen Zeitraum, zeigen Daten des US-Finanzdienstleisters Bloomberg.

Anleger Facebook wegen der Datenaffäre weiter aus ihren Depots. Die Aktien verloren drei Prozent. Die Papiere von Red Hat gingen dagegen nach der Vorlage von Quartalszahlen auf Rekordkurs und legten in der Spitze 9,3 Prozent zu. Der Anbieter des Open-Source-Betriebssystems Linux hatte durchweg die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Aussagen des Short-Sellers Citron Research belasteten Twitter: Die Aktien fielen um 8,2 Prozent. Der Broker erklärte, der Kurznachrichtendienst sei für Verstöße gegen den Datenschutz besonders anfällig.