Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 Trumps Strafzoll-Ankündigung beflügelt US-Stahlaktien und lässt Dow Jones absacken

New YorkUS-Präsident Donald Trump hat mit der Ankündigung von Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte die US-Börsen am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Er werde die heimische Stahl- und Aluminiumindustrie wieder aufbauen, sagte Trump nach einem Treffen mit Branchenmanagern in Washington.

Trumps Äußerungen schürten unter Anlegern die Angst vor weitreichenden Handelskonflikten. Peter Tuz von der Anlagegesellschaft Chase Investment Counsel bezeichnete die Pläne als „Paukenschlag“. Die Stahlpolitik ist elementarer Teil der „America first“-Politik der Trump-Regierung. Die Zölle sollen für eine lange Zeitspanne gelten, hieß es.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor nach Trumps Ankündigung zwischenzeitlich mehr als 500 Punkte und gab bis zum Handelsschluss 1,7 Prozent auf 24.608 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 sank 1,3 Prozent auf 2677 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 1,3 Prozent auf 7180 Punkte.

Our Steel and Aluminum industries (and many others) have been decimated by decades of unfair trade and bad policy with countries from around the world. We must not let our country, companies and workers be taken advantage of any longer. We want free, fair and SMART TRADE!