Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 Trumps Zoll-Politik dominiert den Handel an den US-Börsen

Der Handelsstreit dominiert weiter die Märkte, doch die Indizes an der Wall Street zeigen sich am Freitag etwas erholt.

Die Kurstendenz zeigte am Freitag wieder leicht nach oben. (Foto: AP) Analyst an der Wall Street

New YorkDie US-Börsen haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der Handelsstreit hing weiter als Damokles-Schwert über den New Yorker Börsen. US-Präsident Donald Trump will chinesische Waren im Volumen von bis zu 60 Milliarden Dollar mit Zöllen belegen.

Die Regierung in Peking bereitet ihrerseits Zusatz-Abgaben auf US-Produkte vor. „Wenn es einen Handelskrieg gibt zwischen den zwei größten Volkswirtschaften der Welt, wer würde sich nicht um die Folgen für die Weltwirtschaft sorgen?“, sagte Stratege Norihiro Fujito vom Brokerhaus Mitsubishi UFJ Morgan Stanley.

Für etwas Beruhigung sorgte später die Nachricht, dass Trump das vom Kongress verabschiedete Haushaltsgesetz unterzeichnete und damit einen Stillstand des Regierungsapparats verhinderte. Mit diesem Haushalt werde das von den Vorgängerregierungen vernachlässigte Militär in die Lage versetzt, wieder die Sicherheit der USA zu gewährleisten, sagte Trump.

Der Dow Jones legte bis zum frühen Nachmittag in New York um 0,2 Prozent auf 24.004 Zähler zu. Der S&P-500-Index verringerte sich um 0,2 Prozent auf 2637 Punkte. Der Nasdaq-Composite sank 0,5 Prozent auf 7130 Zähler.

Bei den Unternehmen standen unter anderem Target und Kroger im Rampenlicht. Einem Magazinbericht zufolge sprechen der Kaufhausbetreiber und die Supermarktkette über eine mögliche Fusion. Einem Insider zufolge, reden die Firmen lediglich über eine Kooperation. Ein Zusammenschluss sei kein Thema. Kroger wollte sich nicht dazu äußern. Von Target war zunächst kein Kommentar zu erhalten. Die Aktien der beiden stiegen bis 1,8 Prozent.

Gefragt waren auch die Papiere von Nike, die sich um 2,8 Prozent verteuerten. Der weltgrößte Sportartikel-Hersteller stellte für das laufende Quartal ein Ende des Umsatzschwundes im Nordamerika-Geschäft in Aussicht.

Facebook-Aktien setzten ihren Abwärtstrend mit einem Minus von 1,1 Prozent fort. Die Datenaffäre setzt dem weltgrößten Internetnetzwerk zu.

Der Cloud-Anbieter Dropbox feierte einen erfolgreichen Börseneinstand. Am Freitag startete die Aktie an der New Yorker Börse mit 29 Dollar und lag damit deutlich über dem Ausgabepreis von 21 Dollar. Der Börsenwert der Firma lag somit bei 12,67 Milliarden Dollar. Kurz nach dem Handelsstart legten die Papiere weiter zu und erreichten zwischenzeitlich einen Kurs von 31 Dollar. Der Börsengang ist die größte Emission eines US-Technologieunternehmens seit März 2017, als der Snapchat-Betreiber Snap den Schritt wagte.

Die Anteilsscheine von Micron Technology brachen 6,5 Prozent ein. Zwar hatte der Chiphersteller unerwartet gute Quartalszahlen präsentiert. Jedoch machten sich die Anleger Sorgen um die sinkenden Preise für Nand-Speicherzellen.

Das Schreckgespenst Handelskrieg verfolgte auch die Aktienanleger in Europa. Der deutsche Leitindex Dax fiel unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten.