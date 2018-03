 Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Wall Street legt nach massiven Kursverlusten wieder leicht zu

Der Handelsstreit dominiert weiter die Märkte, doch die Indizes an der Wall Street zeigen sich am Freitag etwas erholt. Gefragt sind vor allem Nike-Aktien.

Die Kurstendenz zeigte am Freitag wieder leicht nach oben. (Foto: AP) Analyst an der Wall Street

New YorkNach den jüngsten Kursverlusten hat sich die Wall Street am Freitag leicht erholt. Die Aktienindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 legten zur Eröffnung bis zu 0,4 Prozent zu. Der Handelsstreit bleibt aber weiter ein bestimmendes Thema an den Märkten.

„China reagiert zwar auf die US-Zölle, aber nicht annähernd im gleichen Umfang“, sagte Robert Pavlik, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters SlateStone. „Das gibt den Leuten ein Fünkchen Hoffnung, das sich das Alles nicht zu einem ausgewachsenen Handelskrieg entwickelt und es vielleicht Raum für Verhandlungen gibt.“ US-Präsident Donald Trump will chinesische Waren im Volumen von bis zu 60 Milliarden Dollar mit Zöllen belegen. Die Regierung in Peking bereitet ihrerseits Zusatz-Abgaben auf US-Produkte vor.

Bei den Unternehmen standen unter anderem Target und Kroger im Rampenlicht. Einem Magazinbericht zufolge sprechen der Kaufhausbetreiber und die Supermarktkette über eine mögliche Fusion. Der TV-Sender CNBC berichtete allerdings, dass die Firmen lediglich über eine Kooperation redeten. Ein Zusammenschluss sei kein Thema. Weder Target noch Kroger waren zunächst für einen Kommentar zu erreichen. Die Aktien der beiden stiegen zur Eröffnung um bis zu 2,5 Prozent.

Gefragt waren auch die Papiere von Nike, die sich um 3,8 Prozent verteuerten. Der weltgrößte Sportartikel-Hersteller stellte für das laufende Quartal ein Ende des Umsatzschwundes im Nordamerika-Geschäft in Aussicht.

Erstmals diese Woche starteten die Facebook-Aktien mit einem Kursplus in den Handelstag, sie legten 0,5 Prozent zu. Die Datenaffäre setzt dem weltgrößten Internetnetzwerk zu.