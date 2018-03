Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 Ermittlungen gegen Trump machen Anleger an US-Börsen nervös

Das Ranking listet die zehn größten Börsengänge deutscher Unternehmen im vergangenen Jahr 2017 und deren Entwicklung in den ersten drei Monaten seit Notierung an. Geordnet sind die Daten nach dem Wert der Platzierung, sprich dem damaligen Wert der Aktien, die in Streubesitz gegeben wurde. Den Reigen eröffnet demnach der kleinste unter den Börsenneulingen, der sich auch am besten schlug. Der Gesamtwert des IPO belief sich auf 106 Millionen Dollar. In den drei Monaten nach dem Börsengang konnte sich das Biotech-Unternehmen aus Thüringen um 81 Prozent verteuern. (Quelle: Bloomberg, Dealogic, eigene Berechnungen)