Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 Facebook verliert durch Datenaffäre Milliarden an Börsenwert

An der Wall Street folgt am Montag auf Facebooks Datenaffäre der große Ausverkauf. Die richtungsweisenden US-Börsen notierten tief im roten Bereich.

„Das Best-Case-Szenario wäre, dass alles beim Alten bleibt“

New YorkFacebook gerät durch die neue Datenaffäre in Europa und den USA immer stärker unter Druck - die Aktien des Unternehmens haben sich am Montag auf die größte Talfahrt seit mehr als fünf Jahren begeben. Sie gaben um sieben Prozent nach und wischten damit über 35 Milliarden Dollar des Marktwertes vom Börsenparkett.

Die Unsicherheit über den Kurs der US-Notenbank (Fed) haben die Wall Street zusätzlich ins Minus gedrückt. Kursverluste gab es besonders bei Technologiewerten.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 1,35 Prozent bei 24.611 Punkten. Damit endete der US-Leitindex erneut unter dem Schlussstand des Jahres 2017. Der breit gefasste S&P 500 büßte am Montag 1,42 Prozent auf 2.713 Zähler ein. Der technologielastige Nasdaq 100 verzeichnete zwischendurch den höchsten Verlust seit sechs Wochen und verlor letztlich 2,21 Prozent auf 6864,88 Punkte. In Frankfurt schloss der Dax 1,4 Prozent schwächer bei 12.217 Punkten.

Das das Eingeständnis von Facebook, dass die Datenanalysefirma Cambridge Analytica und einige Forscher die Auflagen des weltgrößten Internet-Netzwerks verletzt hätten setzte die Kurse unter Druck. Medienberichten zufolge wertete Cambridge Analytica private Informationen von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern aus und unterstützte mit den Ergebnissen den Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump.

Anleger befürchten, dass damit die Geschäftsmodelle einer ganzen Branche stärker ins Visier geraten. „Alle Tech-Firmen nutzen Daten in der einen oder anderen Weise für ihre Geschäfte. Sie werden nun viel stärker beobachtet, welche Daten sie sammeln und wie sie diese nutzen“, sagte Handelsexperte Shawn Cruz vom Broker TD Ameritrade.

Die Fed entscheidet am Mittwoch über ihren Leitzins. Eine Anhebung um 25 Basispunkte gilt als sicher. Mit Spannung werden daher nun die Signale zur weiteren Zinspolitik erwartet. Die Frage ist, ob die Fed wegen des kräftigen Wirtschaftsaufschwungs für dieses Jahr insgesamt vier statt der bislang in Aussicht gestellten drei Erhöhungen andeuten könnte.

Die hohe Verunsicherung im Markt dokumentierte der als Angstbarometer bekannte Vix-Index, der am Montag um rund 25 Prozent nach oben schnellte. Der Vix misst die kurzfristig erwarteten Schwankungen des S&P-500-Index.

Alle Augen richteten sich auf die Facebook-Titel, die 6,4 Prozent abstürzten. In ihrem Sog büßten auch andere wichtige Technologiekonzerne an Börsenwert ein. Amazon verloren 2,3 Prozent, Apple 1,9 Prozent, Netflix 2,3 Prozent und die Google-Mutter Alphabet 3,5 Prozent.