Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 Facebook zieht US-Börsen massiv nach unten

An der Wall Street folgt am Montag der große Ausverkauf. Die richtungsweisenden US-Börsen notieren tief im roten Bereich.

„Das Best-Case-Szenario wäre, dass alles beim Alten bleibt“

New YorkDeutliche Kursverluste der Facebook-Aktie sowie Unsicherheit über den Kurs der US-Notenbank haben die Wall Street am Montag ins Minus gedrückt. Besonders Technologiewerte standen unter Druck. Der Dow Jones Industrial fiel im Handelsverlauf um 1,8 Prozent auf 24.496 Punkte. In der vergangenen Woche hatte der US-Leitindex 1,5 Prozent verloren.

Der breit gefasste S&P 500 büßte am Montag 1,91 Prozent auf 2700 Zähler ein. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte gar um 2,54 Prozent ab. Auslöser war die Affäre um die missbräuchliche Nutzung von Facebook-Daten.

Medienberichten zufolge wertete Cambridge Analytica private Informationen von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern aus und unterstützte mit den Ergebnissen den Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump. Facebook-Titel verloren bis zu acht Prozent.

Auch im Fokus: Zinssorgen. Die Federal Reserve entscheidet am Mittwoch über ihren Leitzins. Eine Anhebung um 25 Basispunkte gilt als sicher. Mit Spannung werden daher nun die Signale zur weiteren Zinspolitik erwartet. Die Frage ist, ob die Fed wegen des kräftigen Wirtschaftsaufschwungs für dieses Jahr insgesamt vier statt der bislang in Aussicht gestellten drei Erhöhungen andeuten könnte.

Auch der drohende weltweite Handelskonflikt setzte die US-Aktienmärkte unter Druck. Zahlreiche Länder wollen die noch in dieser Woche in Kraft tretenden US-Schutzzölle auf Stahl und Aluminium in letzter Minute abwenden. Die EU hatte bereits am vergangenen Freitag offiziell die Liste von US-Produkten veröffentlicht, die im Fall eines andauernden Handelskonflikts mit neuen EU-Zöllen belegt werden könnten.