Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 Fed macht US-Anleger vorsichtig - Facebook-Aktie fällt weiter

Nach dem Kursrutsch vom Montag holten einige Aktien an der amerikanischen Märkten wieder auf oder stabilisierten sich auf dem niedrigeren Niveau.

Die amerikanischen Indizes starten am Dienstag leicht im Plus. (Foto: Bloomberg) Händler an der New Yorker Börse

New YorkVor dem Beschluss der US-Notenbank über den weiteren Kurs in der Geldpolitik haben die Anleger an der Wall Street am Dienstag Aktien nur mit spitzen Fingern angefasst. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte am Mittwoch ist laut Händlern schon weitgehend in den Kursen berücksichtigt. Entscheidend sei nun, wie viele weitere Zinserhöhungen der neue Fed-Chef Jerome Powell nach Ende der zweitägigen Sitzung in Aussicht stellen werde. Mark Holman, CEO von TwentyFour Asset Management, sagte außerdem, einer der wichtigsten Aspekte sei, ob die Fed an ihrem festen Inflationsziel von zwei Prozent festhalte oder das Ziel in eine Bandbreite von 1,5 bis 2,5 Prozent „aufweiche“.

Nach dem Kursrutsch vom Montag holten einige Aktien wieder auf oder stabilisierten sich auf dem niedrigeren Niveau. Der Dow Jones stieg zu Handelsbeginn um 0,5 Prozent auf 24.734 Punkte, der breiter gefasste S&P-500 und der Technologie-Index Nasdaq legten jeweils um 0,3 Prozent zu.

Nicht nur Aktien tendierten überwiegend seitwärts, auch Euro- und Dollarindex bewegten sich bis zum Mittag um ihre Vortagesschlusskurse.

Datenaffäre erschüttert Facebook – Tech-Werte unter Druck

Gesprächsthema Nummer eins blieb die Daten-Affäre bei Facebook, die am Montag die Aktien des Internet-Netzwerks um fast sieben Prozent hatte abstürzen lassen. Am Dienstag rutschte der Kurs weiter um drei Prozent auf 166,69 Dollar ab, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg über Ermittlungen der Aufsichtsbehörde FTC berichtet hatte. Die Aktien anderer Tech-Firmen wie Apple machten dagegen leicht Boden gut. Die Papiere des iPhone-Herstellers stiegen um 0,5 Prozent.

In hohem Bogen warfen die Anleger die Aktien von Oracle aus ihren Depots, nachdem der Software-Konzern die Erwartungen der Analysten im abgelaufenen Geschäftsquartal verfehlt hatte. Die Papiere stürzten um zehn Prozent ab.

In Deutschland lag derweil der ZEW-Index für die Konjunkturerwartungen mit 5,1 nicht nur deutlich unter der Erwartung von 13 Punkten, sondern auch auf dem tiefsten Stand seit September 2016. Der Rückgang sei wenig überraschend, sagt VP Bank Chef-Volkswirt Thomas Gitzel, denn die Aussicht auf US-Strafzölle verunsichere die vom ZEW befragten Volkswirte massiv. „Größtes konjunkturelles Risiko für die zweite Jahreshälfte 2018 ist, dass die anhaltende Diskussion um Strafzölle auf die Investitionslaune drückt und somit auch Bremsspuren beim gesamtwirtschaftlichen Wachstum hinterlässt“, sagte er.

Der Stoxx 600 Europa war bis zum Mittag mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent nur wenig verändert. Gesucht waren Finanz- und Versicherungswerte. Versorger und Aktien aus dem Gesundheitssektor blieben hinter dem Gesamtmarkt zurück.

An den europäischen Anleihemärkten dominierte der Risikoappetit. Titel aus der Peripherie legten zu, während Bundesanleihen zur Schwäche neigten. Zinshändler berichteten von hoher Nachfrage nach langlaufenden spanischen Titeln, während die Aussicht auf das erwartete Rating-Upgrade bei italienischen BTPs für Kaufinteresse sorge. Inflationsdaten aus Großbritannien lagen etwas unter der Erwartung, was allerdings nur sehr kurzfristig für einen Renditerückgang bei Gilts sorgte. Das britische Pfund verlor zum Dollar.

Äußerungen des neuen stellvertretenden Gouverneurs der japanischen Zentralbank, Masayoshi Amamiya, zu einer möglichen Zinsanpassung vor Erreichen des Zwei-Prozent-Inflationsziels sorgen kurzfristig für einen Anstieg des japanischen Yen.