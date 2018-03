Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 Handelsstreit setzt Wall Street zu - Facebook im Minus

Trumps Ankündigung von Zöllen gegen China bereitet Investoren Kopfschmerzen. Auch Facebook belastet die Börsen weiterhin.

Die Indizes der New Yorker Börse eröffneten am Mittwoch deutlich tiefer. (Foto: AP) New York Stock Exchange

New YorkBelastet von erneuten Kursverlusten bei Facebook haben die US-Aktienbörsen am Donnerstag nachgegeben. Außerdem bereitete der Handelsstreit Investoren Kopfschmerzen. Die Indizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 verloren zur Eröffnung jeweils mehr als ein Prozent.

Am Freitag sollen US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Kraft treten. Dem Präsidialamt zufolge will Präsident Donald Trump am Donnerstagnachmittag (MEZ) neue Zölle gegen chinesische Produkte offiziell anordnen. „Trump scheint einen Handelskrieg beginnen zu wollen - vor allem gegen China“, sagte Craig Erlam, Marktanalyst des Brokerhauses Oanda. „Das könnte eine Welle des Protektionismus auslösen, die das Wachstum bremst.“

Die Entschuldigung des Facebook-Chefs Mark Zuckerberg für den Datenskandal hielt die Talfahrt des weltgrößten Online-Netzwerks nicht auf. Die Aktien verloren 2,3 Prozent. Da sich in den USA wie auch Europa die Anzeichen mehren, dass auch Google, Twitter und Microsoft ihren Umgang mit Daten ändern müssen, verloren deren Titel bis zu 3,6 Prozent.