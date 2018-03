Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 Trump schickt die Märkte auf Talfahrt

Trumps Strafzoll-Ankündigung gegen China bereitet Investoren Kopfschmerzen. Auch Facebooks Datenskandal belastet die Börsen weiterhin.

Die Indizes der New Yorker Börse notierten am Mittwoch kräftig im Minus. (Foto: AP) New York Stock Exchange

New YorkDie Anleger hatten kaum Zeit, die Zinserhöhung vom Mittwoch zu verarbeiten: US-Präsident Donald Trump schickte mit seiner Ankündigung, China mit Strafzöllen zu belegen, die Märkte auf Talfahrt. Der Leitindex Dow Jones hat zum Handelsschluss um 2,9 Prozent auf 23.957 Punkte nachgegeben. Der breiter gefasste S&P-500 sank 2,5 Prozent auf 2643 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 2,4 Prozent auf 7166 Punkte.

Nach dem Datenskandal bei Facebook gehen Beobachter davon aus, dass nicht nur das soziale Netzwerk, sondern die gesamte Branche stärker reguliert werden könnte.

Anleger haben Angst vor einem Handelskrieg. Trump, der für seine erratischen Handlungen bekannt ist, ließ in Bezug auf China noch viele Fragen offen. So soll erst in den kommenden Wochen geklärt werden, welche Güter genau mit Strafzöllen belegt werden. „Das sorgt für Unsicherheit. Ebenfalls ist offen, wie die Chinesen reagieren werden“, gab Michael Feroli, Chefökonom von JP Morgan Chase, zu bedenken.

„Amerikanische Notenbank wird ein wenig aggressiver“

Auch der Volatilitätsindex VIX zog an und lag zeitweise bei über 22 Punkten. Der Index gibt die erwarteten Schwankungen des S&P 500 an und gilt daher auch als Angstbarometer der Wall Street. Je höher der Wert, desto unruhiger die Märkte. Ende vergangener Woche lag der VIX noch bei 16 Zählern.

Anleger flüchteten sich in sichere Häfen. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen sank am Donnerstag so stark wie zuletzt im September 2017, als Investoren Bond-Preise in die Höhe trieben. Die Rendite war in den vergangenen Wochen immer dichter an die Drei-Prozent-Marke gerückt, fiel am Donnerstag jedoch wieder deutlich zurück und lag am Nachmittag bei 2,8 Prozent. Auch die Gold-Futures zogen an.

Christine Lagarde, die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), hatte Ende vergangener Woche noch eindringlich vor Handelskriegen gewarnt. „Sie schaden nicht nur dem weltweiten Wachstum, man kann sie einfach nicht gewinnen“, stellte sie klar. Trump scheint sich davon jedoch nicht beeindrucken zu lassen.