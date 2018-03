Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 US-Aktienmärkte schließen nach Zinsentscheid der Fed schwächer

Nach der Fed-Sitzung hat sich der Dow Jones schwächer entwickelt. Schließlich schloss der wichtige US-Index mit leichten Verlusten.

Die Indizes der New Yorker Börse eröffneten am Mittwoch nahezu unverändert. (Foto: AP) New York Stock Exchange

New YorkDie Wall Street hat nach dem Fed-Zinsentscheid am Mittwoch schwächer geschlossen. Die Notenbank hatte angekündigt, ihren bisherigen Kurs weitgehend beizubehalten. Zudem hob sie den Leitzins wie erwartet um einen Viertelprozentpunkt an und sagte zwei weitere Erhöhungen in diesem Jahr vorher.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent tiefer bei 24.682 Punkten. Auch der breiter gefasste S&P-500 gab 0,2 Prozent auf 2711 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq ging mit einem Abschlag von 0,3 Prozent auf 7345 Stellen aus dem Handel.

Vor dem Entscheid hatte der Dow 0,5 Prozent im Plus gelegen und unmittelbar nach dem Zinsausblick seinen Zuwachs noch ausgebaut. In Frankfurt hatte der Dax kaum verändert bei 12.309 Punkten geschlossen. Der Euro lag zum Handelsschluss an der Wall Street bei 1,2345 Dollar. Vor dem Zinsbeschluss hatte er bei 1,2280 Dollar notiert.

Drei oder vier? Was macht Jerome Powell?

Die Fed um ihren neuen Chef Jerome Powell hob den Schlüsselzins um einen Viertelpunkt auf die Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent an und kündigte insgesamt drei Erhöhungen für 2018 an. Bereits 2017 hatte die Notenbank unter Powells Vorgängerin Janet Yellen den Satz drei Mal angehoben.

Auch 2019 will die Fed angesichts der brummenden Wirtschaft diese Gangart beibehalten. Viele Börsianer hatten sich auf ein aggressiveres Vorgehen eingestellt. Mit mehr Zinserhöhungen könnten die Währungshüter einer Überhitzung der Konjunktur entgegenwirken, die von US-Präsident Donald Trumps radikaler Steuerreform zusätzlichen Schub erhält.

Auch Unsicherheiten wegen des Handelsstreits zwischen den USA und der EU sowie China drückten auf die Stimmung an der Wall Street. Trump plant Zölle auf Stahl und Aluminium, die erstmals in der Nacht von Freitag auf Samstag greifen sollen. Die EU bereitet Gegenmaßnahmen vor. Auch China will seine Industrie schützen. Kurz vor dem Inkrafttreten der neuen Zölle berieten die USA und die EU aber noch über mögliche Ausnahmen.

Bei den Einzelwerten stand Facebook erneut im Mittelpunkt. Die Aktien hatten schwächer eröffnet, schlossen aber 0,7 Prozent fester. Investoren zogen in der Datenaffäre erste Konsequenzen und verklagten das weltgrößte soziale Netzwerk wegen Irreführung beim Datenschutz.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 800 Millionen Aktien den Besitzer. 1660 Werte legten zu, 1232 gaben nach und 151 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1,98 Milliarden Aktien 1733 im Plus, 1164 im Minus und 221 unverändert.

US-Staatsanleihen legten zu. Die zehnjährigen Bonds verbesserten sich um 4/32 auf 98-27/32. Sie rentierten mit 2,885 Prozent. Die 30-Jährigen kletterten um 11/32 auf 97-26/32 und hatten eine Rendite von 3,112 Prozent.