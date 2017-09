 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq : An der Wall Street ebbt Euphorie über Trumps Steuerpläne ab

New York Stock Exchange Die Anleger der New Yorker Börse sind am Donnerstag nicht in Kauflaune. (Foto: AP)

New YorkAn der Wall Street haben die Anleger am Donnerstag keine großen Sprünge gewagt. Manche machten Kasse, nachdem die Steuerpläne von US-Präsident Donald Trump die US-Börsen am Mittwoch noch angeschoben hatten. „Es gibt Gewinnmitnahmen“, sagte Jeff Zipper, Geschäftsführer von U.S. Bank Private Client Reserve. Vor allem von Technologiewerten trennten sich die Investoren.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte im frühen New Yorker Nachmittagshandel 0,2 Prozent höher bei 22.380 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 0,1 Prozent auf 2509 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 0,1 Prozent auf 6447 Punkte. In Frankfurt schloss der Dax 0,4 Prozent fester auf knapp 12.705 Punkten.

Unter Druck standen an der Wall Street vor allem Finanzwerte und Technologietitel.

Im Rampenlicht waren McDonald's mit einem Kursanstieg von 2,4 Prozent. Die Analysten von Longbow Research empfahlen die Aktien der Schellrestaurantkette zum Kauf.

Der Kurs des Medizintechnik-Geräteherstellers DexCom brach um 32,5 Prozent ein, nachdem ein Konkurrenzprodukt zur Blutzuckermessung von Abbott von der US-Arzneimittelbehörde genehmigt worden war. Abbot-Titel schossen dagegen drei Prozent in die Höhe.