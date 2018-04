Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Anleger an der Wall Street halten sich zurück

Die Veröffentlichung der Quartalszahlen der weltgrößten Konzerne steht kurz bevor. Bis dahin atmet die Wall Street durch.

New YorkAngesichts des bevorstehenden Bilanzreigens haben sich die Anleger an der Wall Street am Montag zurückgehalten. Viele wollten abwarten, wie einige der größten Konzerne der Welt – darunter Coca-Cola, Boeing und Facebook – ins neue Jahr gestartet sind.

Der Dow Jones notierte am frühen Nachmittag in New York kaum verändert bei 24.466 Zählern. Der S&P500 erhöhte sich um 0,1 Prozent auf 2672 Punkte. Der Nasdaq-Composite stagnierte bei 7146 Punkten.

In Frankfurt hielten sich die Anleger zu Beginn einer mit Bilanzveröffentlichungen vollgepackten Woche ebenfalls bedeckt. Der Dax holte die Verluste vom Freitag aber auf und schloss mit 12.572 Punkten 0,3 Prozent höher. Der EuroStoxx50 stieg um 0,5 Prozent.

„Vor dem Hintergrund des für die nächsten Tage prall gefüllten Datenkalenders scheinen sich die Marktteilnehmer nicht so recht aus der Deckung zu trauen“, sagte Thomas Metzger, Analyst beim Bankhaus Bauer. Somit seien die Kurse in einer Patt-Situation zwischen einer gut laufenden Bilanzsaison und einer wachsenden Inflationsfurcht gefangen.

Seit Wochen sind die Ölpreise auf dem Vormarsch und haben damit die Spekulationen vor allem auf rascher als gedacht steigende US-Zinsen wieder geschürt. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich auch am Montag weiter auf 74,34 Dollar je Barrel (159 Liter) und kostete damit rund fünf Dollar mehr als vor etwa zwei Wochen.

Der Grund hierfür seien neben der Förderbremse der Opec-Staaten und Russlands drohende US-Sanktionen gegen die Länder wie Russland oder den Iran, sagte Anlagestratege Kerry Craig von der Vermögensverwaltung der US-Bank JPMorgan.

Mögliche schnellere Zinserhöhungen der Notenbank Fed drückten die Kurse der aktuell gehandelten, niedriger verzinsten US-Anleihen. Dies trieb im Gegenzug die Rendite der zehnjährigen Titel auf knapp unter drei Prozent und damit so hoch wie seit Januar 2014 nicht mehr.

Bei den Einzelwerten brachen die Aktien von Akorn rund 30 Prozent ein. Der Gesundheitskonzern Fresenius hatte die umstrittene milliardenschwere Übernahme der US-Pharmafirma am Sonntag abgesagt.

Die Aktien des Google-Mutterkonzerns Alphabet notierten 0,4 Prozent im Plus. Der Internetkonzern veröffentlicht seine Zwischenbilanz nach Handelsschluss in New York am Montag.

Merck-Scheine stiegen 2,2 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Aktien des Pharmakonzerns auf „kaufen“ hochgestuft hatte.

Caterpillar-Papiere verteuerten sich um 0,8 Prozent. Händler verwiesen auf eine Kaufempfehlung der Citigroup für den Baumaschinenhersteller.

