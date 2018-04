Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Anstieg der Ölpreise belastet New Yorker Börsen

Börsianer fürchten steigende Kosten bei den Unternehmen. Den Milliardendeal zwischen T-Mobile US und Sprint nutzen einige Investoren, um Kasse zu machen.

Händler an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New YorkDie Wall Street hat am Montag belastet von einem Anstieg der Ölpreise nachgegeben. Spekulationen auf ein sinkendes Angebot und Äußerungen von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schoben die Rohölpreise an.

Netanjahu stellte Videos, Fotos und Grafiken vor, die nach seinen Angaben aus einem iranischen Geheimarchiv stammen. Diese sollen zeigen, dass der Iran entgegen seinen Beteuerungen ein Kernwaffenprogramm unterhalten habe und weiter danach strebe, die Reichweite seiner atomwaffenfähigen Raketen auszuweiten.

Börsianer befürchteten, dass ein anziehender Ölpreis die Kosten für Unternehmen erhöhen werde. Zudem hielten Milliarden-Fusionen und Geschäftszahlen von Großkonzernen die Anleger in Atem.

Der Dow-Jones-Index mit den Standardwerten schloss 0,6 Prozent tiefer auf 24.163 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,8 Prozent auf 2648 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,7 Prozent auf 7066 Punkte.

Im Rampenlicht stand unter anderem T-Mobile US. Die Tochter der Deutschen Telekom hat sich nach mehreren vergeblichen Versuchen mit dem US-Mobilfunker Sprint auf einen Zusammenschluss im Volumen von 26 Milliarden Dollar geeinigt.

Die Aktien von T-Mobile brachen aber um mehr als sechs Prozent ein und Sprint sogar um fast 14 Prozent. Sie hatten in den vergangenen vier Wochen in Erwartung des Deals allerdings auch um 33 Prozent zugelegt. „Die anfängliche Euphorie weicht einer gewissen Ernüchterung. Schließlich gibt es noch einige kartellrechtliche Unwägbarkeiten“, sagte ein Händler. „Da machen einige Investoren Kasse.“

In der US-Ölindustrie will der Raffinerie-Betreiber Marathon den Konkurrenten Andeavor für 152 Dollar je Aktie oder insgesamt 23 Milliarden Dollar schlucken. Dessen Titel stiegen um 13 Prozent. Marathon büßten dagegen gut acht Prozent ein.

Gefragt waren auch die Papiere von McDonald's, die um fast sechs Prozent stiegen. Unter anderem dank eines starken Großbritannien- und Deutschland-Geschäfts legten die Quartalserlöse in den Läden, die seit mindestens 13 Monate geöffnet sind, um überraschend hohe 5,5 Prozent zu.

Twitter-Anteilsscheine verteuerten sich um 4,5 Prozent. Börsianer verwiesen auf eine Vereinbarung mit Walt Disney. Demnach stellt der Unterhaltungskonzern Live-Inhalte auf dem Kurznachrichtendienst zur Verfügung.

An den europäischen Aktienmärkten wagten sich die Anleger am Montag nur vereinzelt aus der Deckung. Denn am Dienstag bleiben wegen des Mai-Feiertages die Börsen unter anderem in Frankfurt, Zürich und Paris geschlossen. In New York und London wird dagegen gehandelt, worauf die Investoren hierzulande dann erst am Mittwoch reagieren können. Der Dax schloss 0,3 Prozent im Plus bei 12.612 Punkten - so hoch wie zuletzt Anfang Februar. Der EuroStoxx50 legte 0,5 Prozent zu.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 1,01 Milliarden Aktien den Besitzer. 1198 Werte legten zu, 2086 gaben nach und 158 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1,96 Milliarden Aktien 987 im Plus, 1968 im Minus und 204 unverändert.

Die US-Kreditmärkte legten leicht zu. Die zehnjährigen Staatsanleihen gewannen 2/32 auf 98-10/32. Die Rendite sank auf 2,9475 Prozent. Der 30-jährige Bond erhöhte sich um 8/32 auf 97-27/32 und rentierte mit 3,1114 Prozent.

