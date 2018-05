Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Apple-Aktien steigen auf Rekordhoch und ziehen die Wall Street nach oben

Investorenlegende Warren Buffett stockt seine Beteiligung an Apple auf – und prompt steigt die Aktie auf ein Rekordhoch. Davon profitierten die US-Börsen.

Die Apple-Kursgewinne zogen die US-Börsen nach oben. (Foto: Reuters) NYSE in New York

New YorkKursgewinne von Apple und anderen Technologiewerten haben am Freitag die US-Börsen mit nach oben gezogen. Apple-Aktien stiegen auf ein Rekordhoch, nachdem die Investorenlegende Waren Buffett ihre Beteiligung an dem iPhone-Hersteller aufgestockt hatte. Schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten traten ebenso in den Hintergrund wie die Handelsgespräche der USA mit China.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte im frühen New Yorker Nachmittagshandel 1,3 Prozent höher bei 24.232 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stieg 1,1 Prozent auf 2659 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 1,5 Prozent auf 7195 Stellen. In Frankfurt schloss der Dax ein Prozent fester auf mehr als 12.819 Punkten.

In den USA wurden im April weniger neue Stellen geschaffen als von Analysten vorausgesagt. „Unter Einbeziehung der positiven Revision des Vormonatswerts liegt die Zahl der neu geschaffenen Stellen aber im Bereich der Erwartung“, erläuterte Marktstratege Thomas Altmann vom Handelshaus QC Partners.

Die Lohnentwicklung fiel etwas schwächer aus als angenommen. „Genau dies spricht dafür, dass die Fed vorerst auf ihrem eingeschlagenen Weg bleibt und mit moderaten Zinsanhebungen fortfährt“, äußerte Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein. Händler rechnen damit, dass die US-Notenbank den Leitzins bereits im Juni erneut erhöhen wird.

Im Blick hatten die Anleger auch den Handelsstreit zwischen den USA und China. Die Verhandlungen zur Vermeidung einer Eskalation wurden ohne erkennbares Ergebnis vertagt. In mehreren Punkten sei bei den Gesprächen der hochrangigen Delegationen in Peking eine Einigung erzielt worden, meldete die Nachrichtenagentur Xinhua. In anderen Fragen gebe es aber noch viel Uneinigkeit. Die Angst vor einem Handelskrieg treibt Börsianer seit Wochen um.

An der Wall Street stand Apple im Rampenlicht. Der Kurs des Technologiegiganten notierte zwischenzeitlich mit 183,87 Dollar so hoch wie nie zuvor, ein Plus von rund vier Prozent. Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat ihren Apple-Anteil auf 4,7 von 3,3 Prozent ausgebaut. Damit stieg sie zum zweitgrößten Anteilseigner auf.

Gefragt waren ebenfalls die Papiere von Weight Watchers mit einem Plus von 3,8 Prozent. Der Anbieter von Diätprogrammen steigerte die Kundenzahl binnen Jahresfrist um eine auf 4,6 Millionen. Der Quartalsgewinn lag deutlich höher als erwartet. Zudem hob das Management seine Ergebnisziele für das Gesamtjahr an.

