 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Chip-Deal kommt gut an

New YorkDie US-Börsen haben sich am Montag weiter von Rekord zu Rekord gehangelt. Sie übertrafen ihre alten Bestmarken um einige Punkte. Im Blickpunkt stand das Vorhaben der größten Übernahme aller Zeiten in der Technologiebranche. Um einen neuen Chip-Giganten zu schmieden, hat Broadcom dem Rivalen Qualcomm inklusive Schulden eine 130 Milliarden Dollar schwere Offerte unterbreitet. Marktteilnehmer sagten, zudem sei für Anleger die Asien-Reise von US-Präsident Donald Trump wichtig. Dabei geht es unter anderem um den Nordkorea-Konflikt und Handelsstreitigkeiten.

Der Dow-Jones-Index mit den Standardwerten stieg bis zum frühen Nachmittag in New York um 0,1 Prozent auf 23.558 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,1 Prozent auf 2591 Punkte vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 6784 Punkte.

Broadcom-Aktien zogen im Zuge der Übernahmepläne um zwei Prozent an. Qualcomm-Papiere traten dagegen auf der Stelle. Letztere hatten schon am Freitag deutlich zugelegt, als Insider von entsprechenden Übernahme-Plänen berichtet hatten. Auch Anteilsscheine des Chip-Herstellers AMD waren gefragt. Sie zogen nach Spekulationen über eine Kooperation mit Intel um mehr als sechs Prozent an. Zudem strebt der Chipbauer Marvell Technology einem Zeitungsbericht zufolge die Übernahme des Konkurrenten Cavium an. Beide Papiere schossen um rund zehn Prozent in die Höhe.

Papiere von Michael Kors kletterten um 15 Prozent nach oben. Der Handtaschen-Konzern hat seine Umsatzprognose für 2017 angehoben.

Für viel Gesprächsstoff sorgte das Scheitern der Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem amerikanischen Rivalen Sprint. Mit den Titeln von T-Mobile US ging es um rund sechs Prozent in die Tiefe, Sprint verloren sogar rund zehn Prozent.

Nach dem Gipfelsturm der vergangenen Tage legten Europas Aktienanleger am Montag eine Pause ein. Der Dax verlor 0,1 Prozent auf 13.468 Punkte. Der EuroStoxx50 schloss 0,2 Prozent niedriger. Der Markt sei dieses Jahr etwas früher als üblich in die Jahresendrally gestartet, erklärte Analyst Wolfgang Albrecht von der Landesbank LBBW. Daher steige jetzt die Rutschgefahr. "Auf mittlere Sicht stehen die Börsenampeln aber weiter auf grün." Andere Börsianer verwiesen darauf, dass im Wochenverlauf die Bilanzsaison in Deutschland nochmal erheblich Fahrt aufnimmt. Vergangene Woche hatte der Dax fast täglich neue Rekorde aufgestellt und am Freitag zeitweise mit 13.505 Zählern ein Allzeithoch erreicht.