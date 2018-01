Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

25.000 Wenn die Wall Street-Broker eines neben dem Handeln können, dann ist es die rechtzeitige Beflockung von Kappen. (Foto: UPI/laif)

New YorkDie Rekordjagd an der Wall Street hat sich auch am Dienstag fortgesetzt. Die Börsenbarometer Dow Jones und S&P 500 markierten neue Höchststände. Anleger hofften auf ermutigende Quartalszahlen der Unternehmen. Die Berichtssaison startet diese Woche.

„Die Investoren bereiten sich auf die nächste Runde an Firmenergebnissen vor. Das könnte den Markt weiter antreiben”, sagte Andre Bakhos, Geschäftsführer der Fondsgesellschaft New Vines Capital.

Im frühen New Yorker Nachmittagshandel notierte der Standardwerteindex Dow Jones 0,5 Prozent höher mit 25.410 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,3 Prozent auf 2757 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg 0,3 Prozent auf 7177 Stellen. In Frankfurt schloss der Dax 0,1 Prozent höher auf knapp 13.386 Punkte.

An der Wall Street zählten insbesondere Aktien aus dem Gesundheits- und dem Finanzsektor zu den Gewinnern. Unter den Einzelwerten stand der Einzelhändler Target im Rampenlicht, dessen Börsenwert 3,9 Prozent zulegte. Das Management stellte das beste Quartalsergebnis seit fünf Jahren in Aussicht.

AMD-Titel büßten dagegen 3,7 Prozent ein. Zuvor hatte Microsoft die Updates zum Schutz vor Sicherheitslücken bei mit AMD-Chips ausgestatteten Computern gestoppt. Der US-Softwarekonzern begründete diesen Schritt mit Kundenbeschwerden, wonach Maschinen nach den Updates abstürzten. Beide Unternehmen arbeiten nun gemeinsam an einer Lösung.

Der Kurs von GoPro sackte weitere 5,8 Prozent ab. Der Actionkamera-Hersteller hatte bereits zu Wochenbeginn die Anleger mit einem pessimistischeren Geschäftsausblick in die Flucht geschlagen.