Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Dow Jones fällt zwischenzeitlich um mehr als 600 Punkte – Tech-Aktien verlieren kräftig

Inflationsängste und der Anstieg zehnjähriger US-Anleihen drücken die Wall Street ins Minus. Tech-Titel wie Alphabet und Amazon geben kräftig nach.

An der Wall Street standen vor allem die Tech-Titel unter Druck. (Foto: AP) New Yorker Börse

New York, DüsseldorfWieder aufkeimende Inflationsängste haben die New Yorker Börsen am Dienstag ins Minus gedrückt. Vor allem der Anstieg der Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen auf rund drei Prozent – dem höchsten Stand seit Januar 2014 – machte Anleger nervös.

Außerdem nahmen Händler Gewinne bei den Hochtechnologiewerten mit. Somit rutschten die Kurse nach einem freundlichen Auftakt ins Minus. Bilanzen von Großkonzernen wie 3M oder Caterpillar hielten die Anleger zusätzlich in Atem.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel 1,7 Prozent auf 24.024 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 sank 1,3 Prozent auf 2634 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 1,7 Prozent auf 7007 Punkte. In Frankfurt ging der Dax 0,2 Prozent tiefer auf 12.550 Punkten aus dem Handel. Der EuroStoxx50 gab auf 3510 Punkte nach.

„Und da stand sie plötzlich auf den Monitoren der Händler, die Drei vor dem Komma bei der zehnjährigen US-Anleiherendite, und brachte die Angst vor steigenden Zinsen zurück in die Köpfe“, fasste Analyst Jochen Stanzl vom Onlinebroker CMC die Stimmung zusammen.

Das erinnere an Februar, als die Aktienkurse schon einmal ins Rutschen gekommen seien. Seinerzeit habe die Lohnentwicklung in den USA die Inflationsängste geschürt. Nun sei der Anstieg der Renditen und der Ölpreise entscheidend.

Ansonsten standen zahlreiche Bilanzen im Fokus. Fünf Dow-Firmen und die Google-Mutter Alphabet legten Zahlen vor. Dabei gab es Licht und Schatten. Der Internetriese enttäuschte mit einer niedrigeren Gewinnmarge. Die Aktien stürzten um bis zu fünf Prozent ab.

Auch Papiere von anderen Tech-Riesen wie Facebook, Amazon und Netflix gaben alle mehr als vier Prozent nach.

Der Einbruch der Tech-Werte wurde unter anderem mit Bedenken zu einer schwindenden Nachfrage nach Apple-Smartphones verbunden, nachdem der Zulieferer Taiwan Semiconductor Manufacturing eine Warnung ausgegeben hatte. Zudem spielte ein Rückgang von 3,5 Prozent der Anteile des Google-Mutterunternehmens Alphabet eine Rolle. Die Quartalsumsätze hatten gestern Anleger zwar positiv überrascht, die Wall Street konzentrierte sich aber stattdessen auf eine Kostensteigerung, die zu einem Rückgang der Gewinnmargen geführt hatte.

Trotz dieser leichten Enttäuschung bei Alphabet habe die gemischte Nettogewinnspanne für den S & P 500 aber 11,1 Prozent betragen, sagte John Butters, Analyst bei FactSet, gegenüber der „Financial Times“ - laut dem Expterten die höchste seit FactSet 2008 die Daten verfolgt.

Neben den Tech-Aktien standen auch Coca-Cola und der Versicherer Travelers unter Druck, die zwischen 2,3 und vier Prozent verloren. Die Papiere des Mischkonzerns 3M sackten nach einer Senkung der Gewinnprognose über acht Prozent ab.

Nach einem fulminanten Start in den Handel mit einem Plus von über vier Prozent drehten Caterpillar ins Minus und fielen um 6,1 Prozent. In der Analystenkonferenz kündigte das Management höhere Materialkosten an. Die Aktien des Rivalen Deere büßten rund vier Prozent ein.

