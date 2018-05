Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Dow Jones gibt leicht nach

US-Anleger blicken besorgt auf die Zollverhandlungen zwischen China und USA. Auch der gute Auftragseingang der Industrie vermag die Stimmung nicht aufzuhellen.

Die Anleger agierten am Donnerstag vorsichtig. (Foto: AP) New York Stock Exchange

New YorkDer schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China sowie durchwachsene Firmenbilanzen haben US-Anleger am Donnerstag auf Abstand gehalten. „Viele Investoren sorgen sich offenbar davor, wie die Verhandlungen über die Zölle zwischen China und den USA ausgehen“, sagte Analyst Mark Luschini vom Brokerhaus Janney Montgomery Scott.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab bis zum frühen Nachmittag 0,3 Prozent auf 23.847 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 verlor 0,5 Prozent auf 2622 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,3 Prozent auf 7078 Punkte nach. In Europa gab der Dax schloss der Dax 0,9 Prozent tiefer bei 12.690 Punkten. Der Leitindex der Währungsunion verlor 0,8 Prozent und kam damit auf 3525 Punkte.

Die US-Industrie hat im März mehr Aufträge an Land gezogen als erwartet. Das Neugeschäft legte um 1,6 Prozent zum Vormonat zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg von 1,4 Prozent gerechnet, nachdem es im Februar ein nach oben revidiertes Plus von 1,6 Prozent gegeben hatte.

Insbesondere die Nachfrage nach Zivilflugzeugen zog stark an, während weniger Aufträge für Maschinen und Kraftfahrzeuge eingingen. Die US-Industrie trägt etwa zwölf Prozent zum Bruttoinlandsprodukt der weltgrößten Volkswirtschaft bei. Diese hat zu Jahresbeginn etwas an Schwung verloren.

Zwischen Januar und März stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur noch mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,3 Prozent, nach einem Plus von 2,9 Prozent Ende 2017. Trotz der leichten Konjunkturabkühlung und dem von US-Präsident Donald Trump angestoßenen Zollstreit blickt die Notenbank Fed optimistisch auf die Wirtschaft. Sie hielt die Zinsen zuletzt in der Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent und stimmte die Finanzwelt zugleich auf eine baldige Erhöhung ein, die laut Experten im Juni kommen dürfte.

Besonders im Fokus standen die Titel des Versicherers AIG mit einem Kursverlust von sieben Prozent. Der Gewinn des Allianz-Rivalen brach im Quartal um ein Fünftel ein. Auch mit Aktien von Tesla ging es steil bergab. Sie verloren 6,9 Prozent, nachdem Firmenschef Elon Musk Analysten in einer Telefonkonferenz angeblufft und Fragen zum Finanzbedarf des Elektroautobauers abgebügelt hat.

Hoch im Kurs standen Titel von Blue Apron, die 6,5 Prozent zulegten. Der Anbieter von Kochboxen verringerte seinen Verlust im vergangenen Quartal deutlich. Rund sieben Prozent legten Aktien von KKR zu. Der Finanzinvestor will seine Rechtsform ändern und damit für Anleger attraktiver werden.

Schlechte Nachrichten kamen von Spotify. Der Musikstreaming-Marktführer Spotify präsentierte erstmals nach seinem Börsengang Anfang April seine Quartalszahlen. Zwar hatten die Schweden fünf Millionen zahlende Abo-Kunden hinzugewonnen, doch stecken sie weiterhin tief in den roten Zahlen fest.

Die Aktie verlor am Donnerstag zeitweise über zehn Prozent, obwohl die Zahlen ziemlich im Rahmen der Spotify-Prognosen lagen. Spotify hat nun 75 Millionen Abo-Kunden und insgesamt 170 Millionen monatlich aktive Nutzer. Der Umsatz stieg im ersten Quartal im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 1,14 Milliarden Euro. Der durchschnittliche Erlös pro Nutzer sank derweil um 14 Prozent. Das liege unter anderem an der Popularität günstigerer Familien- und Studententarife, hieß es.

Eine US-Delegation um Finanzminister Steven Mnuchin traf sich mit Vertretern aus China, um einen möglichen Handelskrieg noch zu verhindern. US-Präsident Donald Trump drohte China mit Zöllen im Gesamtvolumen von 150 Milliarden Dollar, die Volksrepublik kündigte ihrerseits Vergeltungsmaßnahmen an. China ist bislang am stärksten von den neuen US-Zöllen auf Stahl- und Aluminium-Produkte getroffen.

