New YorkDie New Yorker Börsen haben den Handel am Freitag mit Verlusten beendet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss knapp 0,5 Prozent tiefer bei rund 24.719 Punkten. Mit einem Gesamtplus von 25,2 Prozent schaffte der US-Standardwerteindex dennoch den größten Jahresgewinn seit 2013. Dabei legte er seit dem Frühjahr neun Monate in Folge zu. Das ist die längste Serie seit fast 60 Jahren.

„2017 war ein großartiges Jahr für die Märkte“, sagte Arian Vojdani, Investmentstratege bei MV Financial. „Sollten Gewinne und Preise sich weiterhin annähern, wäre ich nicht allzu besorgt.“ Fachleute gehen davon aus, dass die Rally auch 2018 anhält, befeuert durch die Steuerreform in den USA, welche die Gewinne der Unternehmen nach oben treibt.

Der breiter gefasste S&P 500 verlor ebenfalls 0,5 Prozent auf 2674 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,7 Prozent auf 6903 Zähler nach. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus beim S&P auf 19,5 Prozent, beim Nasdaq auf 28,2 Prozent - auch das ist so viel wie seit 2013 nicht mehr. Auch politische Krisen wie die Spannungen in Nordkorea konnten die Stimmung nicht trüben. Der S&P schloss nur viermal in diesem Jahr mehr als ein Prozent tiefer.

Vor allem die Technologiewerte waren bei den Anlegern 2017 beliebt. Lediglich die Sektoren Telekom und Energie gingen mit roten Zahlen aus dem Jahr. „Die Frage ist nun, was 2018 passiert“, sagte Sam Stovall, Chefstratege bei CFRA Research. „In den Kursen ist eine Menge Optimismus eingepreist, was den Weg für eine Enttäuschung bereitet.“

Bei den Unternehmen stand am Freitag Amazon im Rampenlicht. US-Präsident Donald Trump hatte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter gefordert, die US-Post solle angesichts der hohen Verluste das Paketporto für Versender wie Amazon erhöhen. Die Papiere des Online-Händlers gaben daraufhin 1,4 Prozent nach.

Die Goldman-Sachs-Titel notierten 0,7 Prozent schwächer. Die Steuerreform in den Vereinigten Staaten kommt die US-Investmentbank teuer zu stehen. Die Reform werde den Gewinn im vierten Quartal 2017 wohl um fünf Milliarden Dollar drücken, erklärte das Institut.

Die Titel von Adtran brachen um 13 Prozent ein. Der Netzwerk-Ausrüster stellte für das vierte Quartal einen Umsatz von 125 Millionen Dollar und einen Gewinn von einem US-Cent je Aktie in Aussicht. Analysten hatten mit Erlösen von 152,4 Millionen Dollar und einem Überschuss von elf Cent gerechnet.