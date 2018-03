Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Einbußen an der Wall Street

Sorgen vor einem Handelskrieg und das Stühlerücken im Umfeld des US-Präsidenten drücken die New Yorker Börsen ins Minus. Der Dow verliert zeitweise fast ein Prozent.

Die Wall Street verzeichnete zu Handelseröffnung am Mittwoch ein Plus. (Foto: AP) New Yorker Börse

New YorkZunehmende Sorgen vor einem globalen Handelsstreit haben am Mittwoch die Industriewerte an der New Yorker Börse belastet. Jüngste Auslöser dafür sind Pläne von US-Präsident Donald Trump, der Insidern zufolge nach seinen Importzoll-Plänen für Stahl und Aluminium nun Einfuhren aus China zurückdrängen will. Für den wichtigsten US-Handelspartner plant er demnach Importzölle bis zu 60 Milliarden Dollar. China kündigte umgehend an, im Zweifel Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Auch die jüngsten Personalentscheidungen Trumps böten Anlass zur Sorge, sagte Paul Nolte, Aktienmanager bei Kingsview Asset Management. „Es wird so wahrgenommen, dass es jetzt deutlich protektionistischer als noch vor zwei Wochen zugeht.“ Trumps für Freihandel eingetretener Wirtschaftsberater Gary Cohn hatte jüngst seinen Rückzug angekündigt und in dieser Woche hatte der Präsident seinen vergleichsweise moderaten Außenminister Tillerson geschasst.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag am frühen Nachmittag (Ortszeit) fast ein Prozent im Minus bei 24.763 Punkten. Zeitweise war er bis auf 24.668 Stellen abgesackt. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,3 Prozent. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,1 Prozent zu. Der Dax war mit 12.237 Punkten leicht stärker aus dem Handel gegangen.

Etwas Unterstützung für die Börsen gingen von den jüngsten Konjunkturdaten aus. Zwar verzeichneten die US-Einzelhändler im Februar den dritten Umsatzrückgang in Folge. Da dies aber die Annahme unterstützt, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinsen dieses Jahr nicht stärker erhöht als bislang angenommen, sorgte die Daten unter Anlegern für Erleichterung.

Bei den Einzelwerten stand die geplatzte Großübernahme in der Chipbranche im Fokus. Nach dem Veto von Trump gab Broadcom seine Pläne zum Kauf des Rivalen Qualcomm auf. Aktien beider Konzerne verloren 0,4 Prozent.

Ford-Papiere legten nach einer Hochstufung durch Morgan Stanley drei Prozent zu.

Aktien der Juwelier-Kette Signet verloren indes nach einer enttäuschenden Gewinnprognose knapp ein Fünftel an Wert.