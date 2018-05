Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Einzelhandel verhilft Wall Street ins Plus

Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen klettern erneut über drei Prozent. Einzelhandelsdaten bremsten den daraus resultierenden Fall der Aktienkurse.

Die drohende Absage des Gipfels zwischen den USA und Nordkorea beschäftigt am Mittwoch die Anleger. (Foto: Bloomberg) New Yorker Börse

New YorkDie US-Einzelhändler haben der Wall Street am Mittwoch zu einem Plus verholfen. Auch Chiptitel stützten den Aktienmarkt in New York, wo allerdings steigende Renditen bei den US-Staatsanleihen weiter Besorgnis auslösten.

Der Dow-Jones-Index legte um 0,3 Prozent auf 24.769 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,4 Prozent auf 2722 Stellen. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,6 Prozent auf 7398 Zähler. Der Dax hatte mit 12.996 Punkten 0,2 Prozent höher geschlossen.

„Der Zinsanstieg wird mehr und mehr zum Risiko“, sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensberater QC Partners zur Entwicklung auf dem US-Rentenmarkt. Die Verzinsung der zehnjährigen US-Staatsanleihen erreichte zeitweise 3,09 Prozent - so viel wie seit Juli 2011 nicht mehr. „Höhere Zinsen bedeuten höhere Kapitalkosten für die Unternehmen, und das drückt auf die Gewinne.“

Bei den Einzelwerten legte Macy's Quartalszahlen vor, die am Markt für Freude sorgten. Zudem erhöhte der Einzelhändler seinen Gesamtjahresausblick. Macy's-Titel legten um 10,8 Prozent zu. Das verlieh auch der Nike-Aktie Flügel, da dessen Produkte bei Macy's verkauft werden. Die Titel des Adidas-Konkurrenten stiegen um 2,6 Prozent.

Micron verzeichnete ein Plus von 4,6 Prozent, nachdem RBC Capital Markets dem Halbleiterhersteller ein „outperform“ zuteilwerden ließ.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 765 Millionen Aktien den Besitzer. 2186 Werte legten zu, 1137 gaben nach, und 178 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 2,07 Milliarden Aktien 1946 Werte im Plus, 996 im Minus und 189 unverändert.

Auf dem Anleihenmarkt fielen die zehnjährigen US-Papiere fielen um 5/32 auf 98-3/32 Dollar und rentierten mit 3,1 Prozent. Die 30-jährigen Bonds fielen um 7/32 auf 98-6/32 Dollar. Sie hatten eine Rendite von 3,22 Prozent.

