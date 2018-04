Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Furcht vor Handelskrieg hat Wall Street erneut im Griff

Zur Handelseröffnung fielen die großen US-Indizes jeweils um ein Prozent. Der Handelsstreit drängte die US-Arbeitsmarktdaten in den Hintergrund.

New YorkDer drohende Handelskrieg mit China hat US-Anlegern am Freitag die Kauflaune verdorben. Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 fielen zur Eröffnung um jeweils etwa ein Prozent.

US-Präsident Donald Trump will das Volumen der Zölle auf chinesische Importwaren auf 150 von 50 Milliarden Dollar verdreifachen. Die Regierung in Peking betonte, sie sei vorbereitet und werde nicht zögern, zu reagieren. „So wie wir Trump kennen, sollte man dies als Pokerspiel betrachten, bei dem er den Einsatz etwas erhöht hat“, sagte Michael Arone, Chef-Anleger des Anlageberaters State Street. Dadurch würden die US-Arbeitsmarktdaten etwas in den Hintergrund gedrängt.

Die Zahl der neu geschaffenen Stellen lag mit 103.000 halb so hoch wie vorhergesagt. Dafür traf der Anstieg der Stundenlöhne mit 2,7 Prozent im Jahresvergleich die Prognosen punktgenau. „Ich sehe keine Hinweise auf eine Überhitzung der Konjunktur“, betonte der Volkswirt Joseph Lavorgna von der Investmentbank Natixis. Dies signalisiere eher weniger als mehr US-Zinserhöhungen. Die Arbeitslosenquote blieb bei 4,1 Prozent.

Der deutsche Leitindex Dax reduzierte nach Verkündigung der US-Arbeitsmarktdaten seinen Verlust auf nur noch 0,19 Prozent und stand somit am Nachmittag bei 12.282 Punkten. Am Vormittag hatte er mit etwa 0,6 Prozent im Minus gelegen, nachdem er am Vortrag mit einem Plus von fast drei Prozent noch den größten Tagesgewinn seit rund einem Jahr erzielt hatte.

Zu den größten Verlierern gehörte Incyte. Die Aktien der Pharmafirma stürzten um bis zu 22 Prozent ab und steuerten auf den größten Tagesverlust seit zwölf Jahren zu. Das Hautkrebsmittel Epacadostat hatte in Kombination mit dem Medikament Keytruda von Merck & Co bei Tests nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. Merck-Titel gaben um 0,6 Prozent nach.