Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Furcht vor Syrien-Konflikt schwindet – Wall Street im Plus

Bei den Anlegern ist die Kauflaune nach der drohenden Auseinandersetzung mit Russland zurück. Für die Aktienindizes ging es aufwärts.

Das Gebäude der New Yorker Börse. Der Dow Jones stieg im Mittagshandel um 1,2 Prozent. (Foto: AP) New York Stock Exchange

New YorkDie nachlassende Furcht vor einem eskalierenden Syrien-Konflikt hat Investoren an der Wall Street am Montag in Kauflaune versetzt. Sie könnten sich jetzt wieder auf Konjunkturdaten und Unternehmensbilanzen konzentrieren, sagte Peter Cardillo vom Finanzdienstleister Spartan Capital Securities in New York. „Die Aktion wurde gut aufgenommen.“

Die USA, Großbritannien und Frankreich hatten am Wochenende syrische Ziele als Vergeltung für einen mutmaßlichen Giftgasangriff bombardiert. Nach der entsprechenden Ankündigung hatte es die Befürchtung gegeben, dass der Militäreinsatz zu einer direkten Konfrontation mit Russland führen könnte.

Der Dow Jones mit den 30 Standardwerten stieg im New Yorker Mittagshandel um 1,2 Prozent auf 24.653 Punkte, während der breiter aufgestellte S&P 500 um 1,1 Prozent auf 2684 Zähler zulegte. An der Technologiebörse gewann der Nasdaq-Index 0,9 Prozent auf 7171 Stellen. In Frankfurt war der Dax mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 12.391 Punkte aus dem Handel gegangen.

In New York standen Anteilsscheine des US-Pharmakonzerns Merck & Co auf den Kauflisten. Investoren zeigten sich von Studienergebnissen zum Lungenkrebsmittel Keytruda überzeugt. Die Aktien stiegen um 2,3 Prozent, während die Papiere des Konkurrenten Bristol-Myers Squibb um 9,6 Prozent in die Tiefe rauschten.

Bei der Bank of America reichte es trotz eines Rekordgewinnes im abgelaufenen Quartal nur zu einem Plus von 0,5 Prozent. Für Aktien der Spedition J.B. Hunt ging es dagegen um 5,8 Prozent nach oben. Der Konzern übertraf mit seinem Quartalsgewinn die Erwartungen.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.