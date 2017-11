Ein New Yorker Broker gönnt sich seine fünf Minuten In kleinen Schritten ging es zunächst immer weiter rauf. (Foto: Reuters)

New YorkAn der Wall Street haben die Anleger nach den jüngsten Rekordständen am Dienstag Gewinne mitgenommen. Vor allem bei den Finanzwerten machten die Börsianer Kasse. Mit dem Auslaufen der Bilanzsaison für das dritte Quartal rücken laut Experten die Steuerpläne von US-Präsident Donald Trump wieder stärker in den Vordergrund. "Zwar sind weitere Kursgewinne durchaus möglich", sagte Peter Cardillo vom New Yorker Brokerhaus First Standard Financial. Das nahende Ende der Berichtssaison für das dritte Quartal und der im Hintergrund schwelende Kampf um die Steuerreform dürften die Indizes aber bremsen.

Der Dow-Jones-Index gab nach einem neuen Allzeithoch im frühen Handel bis zum Nachmittag in New York um 0,1 Prozent auf 23.519 Punkte nach. Der S&P-500 sank um 0,1 Prozent auf 2588 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq ließ auch Federn - um 0,3 Prozent auf 6764 Punkte.

Bei den Einzelwerten führten Walt Disney die Gewinnerliste im Dow Jones mit einem Plus von 1,3 Prozent an. Die Anleger griffen bei dem Entertainment-Riesen zu, nachdem der Wirtschaftssender CNBC unter Berufung auf Insider über ein mögliches Zusammengehen von Disney und Twenty-First Century Fox berichtet hatte. Demnach könnte Disney von Fox unter anderem das gleichnamige Hollywood-Studio und die Fernsehproduktion übernehmen. Ein kompletter Kauf sei aber nicht im Gespräch. Fox-Aktien rückten um knapp drei Prozent vor.

Netflix notierten dagegen rund zwei Prozent niedriger. Für den Streamingdienst könnte die Konkurrenz von Disney bei einer Übernahme der Fox-Unterhaltungsprodukte schärfer werden.

Der Internet-Reisedienstleister TripAdvisor vergraulte mit einem vorsichtigen Ausblick die Anleger in New York: Die Aktien fielen hier um 19,7 Prozent auf ein Fünf-Jahres-Tief von 31,75 Dollar. Auch war der Umsatz im dritten Quartal unter den Erwartungen ausgefallen. Im Schlepptau von TripAdvisor brachen die Anteilsscheine des Online-Reisebüros Priceline.com um zwölf Prozent ein.

Anlegern am europäischen Aktienmarkt ging ebenfalls nach einem neuen Gipfelsturm die Puste aus. Der Dax schloss mit 13.379 Punkten 0,7 Prozent schwächer. Am Vormittag hatte er noch mit 13.525 ein neues Rekordhoch aufgestellt. Der EuroStoxx50 gab 0,6 Prozent auf 3658 Punkte nach. "Da machen einige Anleger Kasse, das wurde auch mal Zeit", sagte ein Händler. "Schließlich ist die Börse keine Einbahnstraße." In den vergangenen drei Monaten hat der Dax über neun Prozent gewonnen.