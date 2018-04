Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Handelsstreit zwischen USA und China belastet die Wall Street

Von Erholung keine Spur mehr: Mit Schrecken beobachten die Anleger den Schlagabtausch zwischen Washington und Peking. Die Aktienkurse purzeln.

Der Händler wirkt entnervt angesichts der von Trump losgetretenen Muskelspiele zwischen den Staaten und China. (Foto: AFP) Auf dem New Yorker Parkett

New York, DüsseldorfDie Zuspitzung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Wall Street am Mittwoch belastet. Allerdings erholten sich die drei großen Indizes im Verlauf weitgehend von den kräftigen Verlusten, die sie im frühen Handel erlitten hatten. „Der Markt reagiert bei den Nachrichten zum Handel über“, sagte Michael Arone, Investment-Experte bei State Street Global Advisors in Boston.

„Diese Zölle werden zunächst einmal nicht eingeführt. Das gibt beiden Seiten Zeit zum Verhandeln, was nach meiner Meinung auch die Strategie der USA und auch Chinas ist.“

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag 0,4 Prozent im Minus bei 23.942 Punkten. Im frühen Geschäft hatte er noch mehr als zwei Prozent nachgegeben. Der breiter gefasste S&P-500 lag 0,2 Prozent tiefer bei 2609 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq tendierte 0,1 Prozent schwächer bei 6933 Stellen, nachdem zunächst auch er knapp zwei Prozent nachgegeben hatte. Der Dax verlor 0,4 Prozent auf 11.057 Punkte.

China hatte am Mittwoch Zölle auf US-Einfuhren angekündigt, die unter anderem auf Autos und Flugzeuge erhoben werden sollen. Damit reagierte die Regierung in Peking auf nur Stunden zuvor angekündigte neue US-Zölle. Die Entwicklung schürte Sorgen vor einem ausufernden Handelskrieg.

In den Handelssälen nahm man den Schlagabtausch mit Befremden auf, Anleger reagieren äußerst verschnupft, denn der Protektionismus gefährdet die brummende Konjunktur. „Die Annahme war, dass China nicht so aggressiv antworten und eine Eskalation der Spannungen vermeiden würde“, sagte Julian Evans-Pritchard, Ökonom beim Londoner Forschungsinstitut Capital Economics. Allerdings handele es sich bislang nur um Ankündigungen.

„Es ist weiter die Frage offen, ob US-Präsident Donald Trump wirklich bereit ist, eine Eskalation des Handelsstreits zu riskieren oder er nur Stärke zeigen will“, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. „Die Tatsache, dass sein Verhalten unberechenbar ist und es im Weißen Haus schnell zu Stimmungsschwankungen kommt, genügt, um für Verunsicherung auf dem Börsenparkett zu sorgen.“

Von einem erhöhten Sicherheitsbedürfnis zeugte der Griff nach Gold. Das gern als sicherer Hafen angesteuerte Edelmetall verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 1343,3 Dollar.

Vom Arbeitsmarkt kamen positive Daten. Die US-Firmen stellten im März überraschend viel Personal ein. Insgesamt kamen 241.000 neue Stellen dazu, wie der Personaldienstleister ADP auf Basis seiner monatlichen Umfrage unter Privatfirmen mitteilte. Experten hatten lediglich 205.000 erwartet. Am Freitag legt die US-Regierung ihren Arbeitsmarktbericht für März vor. Dieser ist breiter angelegt als die ADP-Studie, da er neben den Jobs in der Privatwirtschaft auch staatliche Stellen umfasst.

Zu den Verlierern am Aktienmarkt zählten Boeing mit einem Abschlag von 2,8 Prozent. Der Flugzeugbauer ist der größte US-Exporteur nach China. Ford und GM drehten nach einem schwachen Auftakt im Verlauf hingegen ins Plus.

Im Fokus standen zudem weiter Technologiewerte. Facebook notierten 2,1 Prozent tiefer. Konzernchef Mark Zuckerberg wird einem US-Ausschuss des Repräsentantenhauses am 11. April Rede und Antwort im Datenskandal rund um Cambridge Analytica stehen.

Die Aktien des Börsenneulings Spotify verloren 6,5 Prozent auf 139,30 Dollar. Der Musikstreamingdienst aus Schweden hatte am Dienstag ein fulminantes Börsendebüt hingelegt, die Papiere kosteten zeitweise 169 Dollar. Der Referenzwert hatte 132 Dollar betragen.