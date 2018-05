Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Ölpreis und Apple sorgen für steigende Kurse – Dollar-Stärke ist vergessen

Die Wall Street befindet sich weiter im Aufwärtstrend. Angesichts des Booms der Apple-Aktie spielt die Dollar-Stärke bei den Anlegern kaum eine Rolle.

Die Händler haben sich bereits an den Ausblick steigender Zinsen gewöhnt. (Foto: AP) New Yorker Börse

New YorkZu Wochenbeginn haben die Kurse an der Wall Street weiter zugelegt. Das Comeback des Dollar ignorierten die Anleger am Montag meist. Man habe sich im Moment an den Ausblick steigender Zinsen gewöhnt, sagte ein Händler. Zudem seien die Renditen am Rentenmarkt zuletzt nicht weiter gestiegen, sondern notierten meist unter ihren noch im April erreichten Hochs.

Der Dow Jones der Standardwerte schloss 0,4 Prozent höher auf 24.357 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,3 Prozent auf 2672 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,8 Prozent auf 7265 Punkte.

Zudem stützte der andauernde Anstieg der Ölpreise die Wall Street. Die Nordsee-Sorte Brent verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 75,40 Dollar je Barrel (159 Liter). Grund für den Preisanstieg ist die nahende Entscheidung von US-Präsident Donald Trump über mögliche neue Sanktionen gegen den Iran, der damit als Öl-Exporteur wieder wegfallen könnte.

Trump will sich dazu am Dienstag äußern. Den US-Ölkonzernen kommt der Preisanstieg recht: So standen Exxon mit Kursgewinnen von 1,1 Prozent hoch im Kurs.

Wells-Fargo-Scheine stiegen um 0,5 Prozent. Die Investorenlegende Warren Buffett erklärte, es sei sehr wahrscheinlich, dass die Bank sich in den nächsten Jahrzehnten besser als ihre Wettbewerber entwickele. Die drittgrößte US-Bank hatte zuletzt eine Milliarde Dollar Strafe für verschiedene Vergehen gezahlt.

Apple-Aktien setzten ihren Aufwärtstrend fort und stiegen um 0,7 Prozent. Buffett hatte am Wochenende weitere Aktienkäufe für denkbar erklärt.

Die Aktien von Athena Health sprangen nach einem Übernahmeangebot des Finanzinvestors Elliott rund 16 Prozent in die Höhe. Die Offerte bewertet den auf die Gesundheitsbranche spezialisierten IT-Dienstleister mit rund 6,5 Milliarden Dollar.

Der schwache Euro gab Europas Aktienbörsen neuen Schwung. Vor allem der Dax mit seinen vielen exportabhängigen Unternehmen, die von einem niedrigen Wechselkurs profitieren, der ihre Waren auf dem Weltmarkt günstiger macht, zog an und stieg um ein Prozent auf 12.948 Punkte. Damit schloss er so hoch wie zuletzt am 1. Februar.

„Das Überspringen der psychologisch wichtigen Hürde von 13.000 Punkten ist nur eine Frage der Zeit“, sagte ein Börsianer. Danach wäre der Weg rasch frei zu dem im Januar markierten Rekordhoch von 13.596 Zähler. Der EuroStoxx50 legte etwa ein halbes Prozent zu.

An der New York Stock Exchange wechselten rund 770 Millionen Aktien den Besitzer. 2063 Werte legten zu, 1215 gaben nach und 169 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 1,92 Milliarden Aktien 1836 im Plus, 1134 im Minus und 193 unverändert.

Die US-Kreditmärkte bewegten sich kaum. Die zehnjährigen Staatsanleihen verloren 2/32 auf 98-9/32. Die Rendite stieg auf 2,9516 Prozent. Der 30-jährige Bond sank 5/32 auf 97-20/32 und rentierte mit 3,1229 Prozent.

